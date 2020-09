Continua a sfornare ricette la rubrica di cucina firmata ProiezionidiBorsa e se hai voglia di qualcosa di buono, devi assolutamente provare la torta di mele della nonna.

Una ricetta dai sapori di un tempo, grazie all’utilizzo di un frutto mai fuori moda: la mela. Succosa e variegata la mela è diventata ormai destagionalizzata, non è una novità infatti trovarla esposta sui banchi ortofrutticoli tutto l’anno. Tuttavia, attendere il suo periodo di maturazione naturale che va da fine agosto a metà gennaio è l’ideale per rendere giustizia alle sue caratteristiche.

Dunque, approfittando del periodo favorevole alla maturazione delle mele, in poche semplici mosse avremo la nostra torta alle mele della nonna. Vediamo subito l’occorrente

Ingredienti

300 g di farina;

3 mele;

250 g di zucchero;

3 uova;

70 g di burro;

200 ml di latte;

16 g di lievito per dolci;

1 limone

Preparazione

Per preparare una buona torta alle mele, il primo consiglio della nonna è quello di cominciare proprio dalle mele. Lavatele e togliete sia la buccia che il torsolo. Successivamente tagliatele a spicchi ed inseritele in una miscela di succo di limone e zucchero. La quantità dello zucchero non deve essere eccessiva.

In una ciotola montate i tuorli con lo zucchero (gli albumi lasciateli da parte) ed una volta che avrete ottenuto una crema spumosa e chiara lasciate riposare.

Setacciate la farina ed aggiungetela al composto ed inserite anche il burro fuso ed il latte. Mescolate energicamente. Cominciate ad aggiungere anche i 2/3 delle mele. Infine aggiungete il lievito setacciato. Prendete gli albumi che avete lasciato da parte e montateli a neve, quindi incorporateli al composto.

Successivamente versate l’impasto della torta in uno stampo di circa 24 cm di diametro e decorate a piacimento con le fettine di mele. Riponete la torta di mele in forno già caldo e fate cuocere per circa 40 minuti a 180 °C.

