Come di consueto la rubrica del gusto si arricchisce di ricette, come quella di oggi proposta in “La ricetta facile e veloce della torta smemorina, un gusto che non dimenticheranno neanche i più smemorati”

Già dal titolo è intuibile che stiamo parlando di una preparazione alla portata di tutti e molto veloce. Di quelle che piacciono a noi, per intenderci. Adatte quando il tempo a disposizione è poco ma siamo presi dalla voglia di sperimentare ed assaporare golose pietanze. La versione che vi proponiamo questa sera è adatta non solo come dessert dopo un pranzo o una cena ma può essere preparata anche per la colazione, magari senza eccedere con le porzioni.

La torta smemorina conquista grandi e piccini e non solo per il nome che probabilmente deriva dal fatto che la ricetta viene ricordata facilmente grazie alla ripetizione del numero tre. Ma andiamo con ordine e procuriamoci l’occorrente

Ingredienti

Farina tipo 00, 300 g;

300 grammi di zucchero semolato;

300 grammi di ricotta fresca;

3 uova intere;

30 grammi di latte intero;

30 grammi di burro morbido;

1 bustina di lievito per dolci;

Gocce di cioccolato q.b.;

1 bustina di vanillina

Preparazione

Per preparare la torta smemorina inserite in una ciotola il burro e lo zucchero, mescolando bene. Aggiungete ad una ad una le uova e continuate a mescolare energicamente. Successivamente mischiate al composto la ricotta ed il latte. Setacciate la farina e poi aggiungetela all’impasto. Aggiungete anche il lievito e dopo la vanillina. Mescolate sempre molto bene per qualche minuto ed infine aggiungete all’impasto anche le gocce di cioccolato. In alternativa potete inserire pezzettini di cioccolato fondente. La quantità è a piacimento. Tuttavia, state attenti a non esagerare troppo con il cioccolato.

Infine, versate il composto in uno stampo dal diametro di 24 centimetri circa, precedentemente imburrato. Fate cuocere in forno caldo a 200° per una trentina di minuti. Prima di servirla potete anche spolverare con un leggero strato di zucchero a velo.

