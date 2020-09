In questa mini guida, un focus su perché dovresti preferire il cestino al carrello quando vai a fare la spesa, ecco il parere degli esperti.

In una società frenetica come la nostra, avere il tempo di destreggiarsi tra i reparti dei supermercati è davvero un’impresa ardua. Una miriade di prodotti ed offerte convenienti spingono i consumatori a dirottarsi verso montagne di cibi e bevande muniti di carrello, ovviamente. Soprattutto quando la spesa in questione è quella più in grande, quella settimanale che ti costringe a tener conto di almeno sette giorni di provviste di tutti i generi e tipi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Il carrello è diventato ormai oggetto indispensabile per contenere i nostri acquisti e muoverci con facilità all’interno dei supermercati. Tuttavia, proprio questo mezzo in metallo o in plastica, è diventato oggetto di diversi studi da parte di alcuni ricercatori americani.

Lo studio

L’indagine è partita per capire la correlazione tra sovrappeso e momento dell’acquisto. Per i ricercatori l’utilizzo del carrello è senz’altro un fattore che influisce sulla decisione di acquistare maggiori prodotti. Tale merce nella maggior parte dei casi analizzati poteva essere evitata, in quanto non idonea ad un corretto stile di vita. Insomma, in parole povere i carrelli per la spesa ci fanno acquistare e spendere di più.

Il cestino, invece, per le sue dimensioni ridotte aiuterebbe a scegliere solo prodotti necessari. Un pensiero questo, condiviso da molti nutrizionisti ed esperti del settore che consigliano di prestare più attenzione nel momento dell’acquisto. Da evitare le spese d’impulso ed optare, invece, per una più ponderata lista della spesa. Inoltre, per non cadere nella tentazione di portare a casa cibi e bevande caloriche e poco nutritive di cui potremmo fare a meno, un altro trucco è quello di non andare mai a fare la spesa a stomaco vuoto. Il desiderio di cibo inconsciamente ci spinge a comprare maggior cibo spazzatura, poco amico della linea e della salute.

Se “Perché dovresti preferire il cestino al carrello quando vai a fare la spesa, ecco il parere degli esperti” ti è stato utile, leggi anche “Vuoi risparmiare fino al 41% sui tuoi acquisti? “Divorzia” dal tuo Smartphone“.