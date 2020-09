Ti capita mai di percepire un sapore amaro o metallico? Come se avessi in bocca delle monetine? Questa sensazione dipende spesso da problemi lievi e temporanei. Ma può anche essere spia di patologie serie: se hai un sapore metallico in bocca, potresti soffrire di queste malattie.

Le cause del sapore metallico

Se il sapore metallico che percepisci in bocca non è accompagnato da altri sintomi, solitamente non c’è da preoccuparsi. La motivazione di questo strano fenomeno è probabilmente benigna. Inoltre, quasi sicuramente passerà in fretta.

In molti casi, il sapore metallico è il campanello d’allarme di una cattiva igiene orale. Se dimentichi di lavare i denti ogni giorno, rischi di soffrire di infezioni quali le gengiviti e le parodontiti. Inoltre, fai attenzione alle vecchie protesi e otturazioni: potrebbe essere il caso di sostituirle, soprattutto se sono fatte di amalgama.

La tua igiene orale è ottima? Allora, se hai un sapore metallico in bocca, potresti soffrire di queste malattie:

a) stati influenzali;

b) infezioni delle vie respiratorie;

c) diabete;

d) patologie riguardanti reni e fegato;

e) sindrome della bocca urente;

f) sindrome di Sjögren.

Infine, il sapore metallico che senti in bocca potrebbe annunciare non una malattia, ma un lieto evento. È infatti un sintomo comune durante il primo trimestre di gravidanza.

Effetto collaterale

Il sapore metallico in bocca è anche un effetto collaterale piuttosto comune di:

a) cicli di chemioterapia o radioterapia;

b) assunzione di farmaci contro l’ipertensione o antibiotici, antidepressivi, antinfluenzali;

c) assunzione di integratori, soprattutto quelli contenenti zinco.

Per fortuna, per alleviare questo fastidio, esistono dei rimedi. Caramelle, gomme, spray e collutori possono essere efficaci, soprattutto se contengono xilitolo o mentolo. Ma puoi provare anche delle soluzioni fai-da-te, come mangiare un pochino di cannella o chiodi di garofano o bere succo d’arancia. Inoltre, pulire la lingua potrebbe essere d’aiuto.

In ogni caso, se il sintomo persiste, dovresti consultarti col tuo medico di fiducia.

E per prevenire i malanni di stagione che possono portare a questo fastidioso problema, prova una gustosa insalata ricca di nutrienti.