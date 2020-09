Cosa succede se si mette sale grosso in un angolo della casa? Sul sale ci sono tante superstizioni. Ma pure tante scaramanzie e credenze popolari. Se si mette sale grosso in un angolo della casa i benefici possono essere in ogni caso tangibili. E questo perché il sale è noto per avere una proprietà importante. Quella di riuscire ad assorbire l’umidità.

Se si mette sale grosso in un angolo della casa o sopra un mobile che cosa succede?

Cosa succede se si mette sale grosso in un angolo della casa allora? Di sicuro si tratta di una soluzione a bassissimo costo contro la prevenzione di muffe. Sui muri come sulle pareti. E questo grazie proprio alle proprietà di assorbimento dell’umidità da parte del cloruro di sodio.

Nel dettaglio, se si mette sale grosso in un angolo della casa, bastano 200 grammi messo in un contenitore. Anche sopra un mobile per fare un esempio. In questo modo si ottiene un deumidificatore naturale fai da te che è facile facile.

Il sale grosso per assorbire l’umidità e gli odori aggiungendo il bicarbonato

Oltre ad assorbire l’umidità, il contenitore con il sale grosso può pure assorbire gli odori. In tal caso basterà aggiungere un cucchiaio di bicarbonato. Con costi praticamente irrisori ed anche senza mai dover utilizzare prodotti nocivi. O comunque sostanze irritanti.

Sull’utilizzo del sale grosso in casa ci sono inoltre delle credenze popolari. Che si possono derubricare come superstizioni. Contrariamente all’idea che il sale porta sfortuna, infatti, questo allontanerebbe le energie negative.

E così mettendolo in un angolo della casa allontanerebbe gli influssi negativi. Ma pure il malocchio generando un effetto benefico. Chiaramente solo per chi ci crede davvero. In questo caso il sale grosso non assorbirebbe solo l’umidità. Ma pure la negatività rilasciando così energia purificata. In altre parole, per la cultura esoterica il sale la sfortuna non la porta. Ma la caccia.