Se hai le orecchie tappate e non sai come fare prova questi rimedi naturali super consigliati…

Sei raffreddato e non sai come stappare le orecchie - proiezionidiborsa.it

Con i raffreddamenti degli ultimi mesi, gli acciacchi ce li stiamo portando dietro e non sappiamo come risolverli. A volte ci imbottiamo di farmaci quando basterebbe provare alcuni rimedi naturali per stare meglio. Oggi parliamo proprio di come stappare le orecchie, in modo semplice e naturale.

Perché si tappano le orecchie

Quando si è raffreddati, uno dei sintomi è proprio provare una sensazione di tappo a livello delle orecchie. In realtà le cause del perché le orecchie si tappano possono essere davvero tante. Oltre al raffreddore ci potrebbero essere altre ipotesi. Infatti chi in passato ha fatto un lavoro pesante che usurava l’udito potrebbe accusare questo fastidio. Questo si potrebbe verificare nel momento in cui si ha una lesione all’udito e in quei casi bisognerà fare delle visite molto approfondite. Quando invece parliamo di orecchie tappate per il raffreddore, potremmo trovare anche alcuni rimedi fai da te.

Catarro e raffreddore

Quando viene il raffreddore si ha molte volte la formazione di catarro. Il catarro sarebbe il muco, che non si riesce a sciogliere e invade il naso, la gola e anche le orecchie. In questi casi il farmacista o il medico di famiglia prescriverebbe subito un mucolitico per sciogliere questi muchi. Noi potremmo provare anche alcune vie naturali.

Se hai le orecchie tappate e non sai come fare ecco alcuni rimedi fai da te

Ovviamente quando parliamo di rimedi naturali ci riferiamo a casi di transizione. Se il disturbo alle orecchie è cronico allora lì non si può fare nulla. Bisognerà rivolgersi ad un otorino che darà la cura giusta al nostro caso. Dunque vediamo qualche soluzione accessibile.

Come stappare le orecchie

Il primo consiglio che verrebbe da dare è quello di effettuare dei lavaggi nasali. Dunque dobbiamo andare a creare una soluzione di acqua e sale e attraverso uno strumento che si chiama lota andremo a fare dei lavaggi. In questo modo il naso andrebbe a liberarsi dei muchi, tornando subito a respirare meglio. Questa soluzione salina dovrà essere tiepida. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di fare dei lavaggi alle orecchie, anziché al naso. Può capitare che si formi un tappo di cerume all’interno delle orecchie e questo può essere rimosso. In questo caso può esserci d’aiuto l’olio d’oliva.

Il metodo dell’olio d’oliva

Tempo fa veniva utilizzato questo metodo. Si riscalda un po’ di olio e con un contagocce si inserisce nell’orecchio. Ci mette un po’ ad agire ma dovrebbe essere funzionante. In alternativa, in farmacia, vendono anche delle candele che servono proprio a rimuovere il tappo di cerume. Come ultima chance non ci resta che provare prodotti balsamici. Ad esempio anche consumare una caramella balsamica. In erboristeria possiamo trovare diversi infusi balsamici. Li possiamo preparare e andare a respirare il vapore. Questo può essere un ottimo metodo non solo per le orecchie ma anche per naso e gola. Quindi se hai le orecchie tappate e non sai come fare, queste potrebbero essere delle soluzioni molto attendibili.