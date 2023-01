Per addormentarsi prima è meglio scegliere il tiglio o la melissa?

Se soffri di insonnia e sei indeciso tra diverse piante con proprietà rilassanti, scegli tra queste due e vedi qual è la perfetta per te.

Le feste ormai sono finite e si ritorna alla vita di tutti i giorni. La stanchezza, la voglia di non fare nulla, bisognerà metterle da parte e ripartire. Proprio per questo motivo è necessario riposare bene. Chi non dorme bene non sarà energetico e non riuscirà a portare a termine ciò che aveva in programma nella giornata. Dunque oggi andiamo a conoscere due piante che servono proprio per stare meglio, rilassarsi e dormire bene. Stiamo proprio parlando del tiglio e della melissa. Ma chissà quali sono le proprietà dell’una e dell’altra, scopriamolo.

Proprietà nutrizionali del tiglio

Partiamo dal tiglio. C’è da dire che tiglio e melissa vengono utilizzate spesso in combinazione. Nel momento in cui però, questa combinazione al palato non garba, bisognerà sceglierne solo una. Ha pochissime calorie e non presenta grassi. Esiste anche quello che viene definito miele di tiglio, in questo caso i suoi valori nutrizionali, su 100 grammi, sono:

300 kcal;

0 g di grassi;

32 g di carboidrati;

0,2 g di proteine.

Il miele di tiglio ha una fragranza che ricorda quasi la menta. Può essere utilizzato anche per i raffreddori, dunque per aprire il naso qualora sia tappato. Ma sono anche tanti altri i suoi utilizzi e benefici.

Proprietà nutrizionali della melissa

Una volta che abbiamo conosciuto il tiglio, ci possiamo soffermare su un suo “rivale”, ovvero la melissa. È un’altra pianta con capacità rilassanti e viene utilizzata molto in casi di stress. Nei suoi valori nutrizionali possiamo vedere un alto contenuto di vitamina C, che andrebbe quindi a rafforzare il sistema immunitario. È anche ricca di antiossidanti.

Per addormentarsi prima vediamo cosa bisognerebbe bere

Abbiamo visto come primo confronto i valori nutrizionali sia della melissa che del tiglio. Come inizio potremmo dire che entrambi presentano delle proprietà nutritive eccellenti, che possono soddisfare i bisogni dell’organismo. Ora invece andiamo a conoscere meglio quelli che sono i benefici di entrambi.

Benefici tiglio e melissa

Il tiglio andrebbe a:

favorire il rilassamento del corpo;

ridurre tachicardia, agitazione;

ridurre la pressione del sangue;

ridurre ansia e stress.

La melissa, al contempo, andrebbe a:

regolare i disturbi del sonno;

ridurre dolori;

ridurre episodi di emicrania;

alleviare i dolori mestruali;

aiutare la digestione.

Come vediamo le azioni che eseguono queste due piante sono diverse ma se unite possono dare un surplus di energia. Quindi per addormentarsi prima è meglio scegliere, forse, la melissa. Ovviamente poi dipende dai casi. Se l’insonnia ci porta a tachicardia, oppure abbiamo la pressione del sangue elevata in quel caso sarebbe meglio scegliere il tiglio. Viceversa se l’insonnia è causata da dolori mestruali, mal di testa o altro forse converrebbe assumere la melissa. Bisogna considerare che in entrambi i casi parliamo di due alimenti eccezionali, che potrebbero aiutare veramente il corpo a stare bene e a rilassarsi. Bere un bicchiere di melissa, tiglio o anche entrambi prima di andare a letto è un ottimo consiglio.