Luisa e Salvio ospiti di Uomini e Donne, sarà davvero amore eterno?

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ospita l’ex dama Luisa Anna Monti e il super corteggiato Salvio Calabretta che si sono sposati il 7 dicembre 2022. Una fiaba dalle mille sfumature. Durerà?

Entrambi partecipano a Uomini e Donne nell’edizione del 2018-2019. Si conoscono, si corteggiano e si scelgono. Luisa e Salvio rappresentano la coppia che mette d’accordo tutta la tifoseria del pubblico in studio e a casa. 50 anni, lei lavora nel settore della Moda. Originaria di Genova ma pare sia di adozione napoletana, Luisa è una donna tosta e coraggiosa e lo dimostra nei mesi duri che la vita le riserva con grande sorpresa.

Il matrimonio tanto atteso dopo la lotta al tumore

Tutti i fans della coppia attendevano da tempo il loro fatidico “sì”. Soprattutto avrebbero accolto malvolentieri l’insorgere di eventuali discrasie all’interno della bellissima coppia che tanto fa sognare. Volevano sposarsi molto prima ma, insieme, Luisa e Salvio nel pieno e al culmine della loro storia d’amore si trovano ad affrontare una dura battaglia. L’ex dama scopre di avere un tumore al seno: un carcinoma maligno al primo stadio. Inizia così la dura lotta contro il male del secolo. Una prova durissima che Luisa e Salvio ospiti di Uomini e Donne ieri, si trovano ad affrontare e vincere.

Un amore solido e temprato

La situazione avversa, i momenti difficili e le mille paure fortificano ulteriormente il loro legame. “I sentimenti veri vengono fuori nei momenti difficili”, affermano i due in studio. E l’esperienza ricca di amarezze e timori è sufficiente per poter scommettere su un amore duraturo ed eterno. I due si amano davvero e oltre al sentimento si percepisce la forza di volontà che li caratterizza. La coppia di sposi appare già temprata dalle prove della vita e certamente durerà.

Luisa e Salvio ospiti di Uomini e Donne, innamorati come il primo giorno

“L’amore è un dono meraviglioso e quando arriva bisogna averne cura”, afferma Luisa. E dire che lei ha tutta l’intenzione di coltivare e preservare il tesoro scoperto grazie alla partecipazione al programma di Maria. Un lieto fine che è solo l’inizio di una vita insieme. “In fondo lo scopo della trasmissione è questo” dirà dopo Gianni Sperti, ex ballerino e decano della fortunatissima trasmissione televisiva.

Un messaggio importante sull’importanza della prevenzione

Per adesso Luisa e Salvio non hanno figli né accennano alle loro intenzioni in merito. Raccontano e testimoniano il loro matrimonio dopo due anni difficili. Luisa in più occasioni ricorda anche quanto sia importante la prevenzione e il sottoporsi a controlli periodici, soprattutto quando c’è una storia familiare legata a determinate malattie. Difatti Luisa evidenzia di aver scoperto il tumore proprio durante un controllo di prevenzione e di essere così riuscita a cogliere la malattia agli inizi del suo insorgere. Un messaggio importante per tutti i telespettatori e, in questo caso, in particolare per le donne.

Oggi gli sposi novelli appaiono in bella forma. Lui ha già qualche chilo in più che non sfugge all’occhio critico e fiero di Maria De Filippi. È il momento del vento in poppa per marito e moglie che vogliono trascorrere insieme ogni giorno della loro vita. I momenti più belli della trasmissione si possono rivedere e riascoltare su Twitter.