Rimettersi in forma dopo Natale, ecco le ricette senza grassi che piacciono a tutti

Durante le festività natalizie pranzi e cene si fanno lunghi e impegnativi. Sulle nostre tavole vengono serviti piatti succulenti e dolci prelibati. Rimettersi in forma non è facile e neanche rinunciare ai piatti buonissimi delle festività. Ma una soluzione esiste. Si può tornare in forma senza rinunciare al gusto. Nei prossimi paragrafi scopriremo le ricette senza grassi più buone da preparare.

Durante le feste di Natale abbiamo guadagnato qualche chilo di troppo. I piatti tipici della tradizione e le tavole imbandite hanno coinvolto proprio tutti. In pochi hanno resistito al profumo dei piatti a base di pesce o alla bontà di panettoni e pandori. Se ci sentiamo pesanti, è arrivato il momento di intervenire. È possibile rimettersi in forma dopo Natale. Non sarà necessario soffrire perché esistono piatti poveri di grassi, ma ugualmente buoni. Basterà utilizzare ingredienti freschi e di qualità e seguire le seguenti ricette.

Un primo piatto gustoso ma light

Un primo piatto povero di grassi ma decisamente invitante potrebbero essere le linguine con pancetta, funghi e piselli. Una ricetta semplice da preparare in soli 20 minuti con circa 7 g di grassi a porzione. Per realizzare una ricetta per 4 persone ci occorrono i seguenti ingredienti:

3 striscioline di pancetta;

2 cucchiaini di olio di oliva;

2 spicchi di aglio;

1 cipolla rossa;

185 g di funghi;

20 g di prezzemolo fresco;

155 g di piselli;

375 ml di latte scremato;

2 cucchiaini di farina di mais;

325 g di linguine;

25 g di parmigiano a scaglie.

Togliere il grasso dalla pancetta e farla a dadini. Scaldare una padella con olio, pancetta, cipolla e aglio per 5 minuti. Aggiungere i funghi e cuocere per altri 5 minuti. Aggiungere il prezzemolo, i piselli e il latte. Unire la farina di mais con un cucchiaio d’acqua e aggiungere al composto. Nel frattempo cuocere la pasta per 8 minuti. Scolare e servire con la salsa e il parmigiano a scaglie.

Rimettersi in forma dopo Natale, ecco le ricette senza grassi che piacciono a tutti

Come abbiamo anticipato, esistono piatti leggeri ma di gusto. Con soli 4,5 g di grassi a persona, possiamo preparare il pollo con pomodori e melanzane. Per realizzare questo piatto ci servono questi ingredienti:

1 peperone rosso;

1 melanzana;

3 pomodori;

200 g di funghi;

1 cipolla;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro;

125 ml di brodo;

60 ml di vino bianco;

2 fette di pancetta;

4 petti di pollo;

4 rametti di rosmarino;

olio da cucina spray.

Scaldare il forno a 200°. Tagliare il peperone e la melanzana a tocchetti. Aggiungere la cipolla, i funghi e i pomodori in una teglia. Ungere con olio spray e cuocere per 1 ora in forno, mescolando una sola volta. Aggiungere il concentrato di pomodoro, il vino e il brodo. Continuare a cuocere per 10 minuti. Nel frattempo togliere il grasso dalla pancetta, tagliare a metà ogni fetta e arrotolare una fetta attorno al pollo. Fermare con uno stuzzicadenti, aggiungere un rametto di rosmarino. Cuocere in una padella antiaderente unta con un po’ di olio spray per circa 15 minuti. Servire il pollo con le verdure e la salsa, dopo aver tolto gli stuzzicadenti.