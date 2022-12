I 3 sport invernali più utili e divertenti per dimagrire dopo le feste e tornare subito in forma

Dopo le feste si sente il bisogno di rimettersi subito in forma. Natale e Capodanno portano ad esagerare un po’ a tavola e a mettere su qualche chilo. Ma ecco quali sport potrebbero essere d’aiuto, non solo pratici ma anche molto divertenti.

Di sicuro ci sono persone che in questo periodo hanno messo in pausa la propria dieta. È normale, anche i nutrizionisti lo sanno molto bene, per le feste è impossibile non fare qualche sgarro. Ci sono troppi piatti e troppi dolci a disposizione. Inoltre, il numero dei pranzi, delle cene e degli aperitivi in compagnia di amici e familiari è molto più grande che nel resto dell’anno. Questi sono abbondanti e ravvicinanti ed è altrettanto normale prendere qualche chilo.

Non c’è da preoccuparsi troppo, però. I nutrizionisti sanno come gestire la situazione, cosa permettere e da cosa mettere in guardia. Poi c’è la possibilità di fare attività fisica dopo le feste. Ecco, infatti, quali sono i 3 sport invernali più utili e divertenti per dimagrire. Per buttare via qualche chiletto di troppo e per ritornare a sentirsi bene con sé stessi ci sono una serie di sport da poter fare sia durante le feste che nel periodo immediatamente successivo. Sono attività da fare in compagnia, divertendosi e facendo del bene sia alla mente che al corpo.

I 3 sport invernali più utili e divertenti per dimagrire: ecco quali sono

Anche quando Natale e Capodanno saranno passati e ci sarà più tempo a disposizione, si potranno fare delle piccole vacanze sulla neve. Sarebbe davvero una bellissima occasione sia per ammirare paesaggi incantevoli, sia per praticare qualche attività fisica.

Ce ne sono alcune suggerite dagli esperti per rimettersi in forma in poco tempo e bruciare tante calorie in eccesso. Queste sono:

snowboard : si allenano principalmente i muscoli delle gambe , delle caviglie e degli addominali , si bruciano più calorie dello sci ed è simile, come impiego e sforzo fisico, alla ciaspolata ;

: si allenano principalmente i muscoli delle , delle caviglie e degli , si bruciano più calorie dello sci ed è simile, come impiego e sforzo fisico, alla ; sci : rimane uno sport utile ad allenare diversi muscoli del corpo, allenare il cuore e migliorare il buon umore;

: rimane uno sport utile ad allenare diversi muscoli del corpo, allenare il e migliorare il buon umore; pattinaggio su ghiaccio: non sembra, ma per stare continuamente in equilibrio si vanno ad allenare muscoli che normalmente si lasciano a riposo, ecco perché è così utile e consigliato.

Questi sono gli sport da provare o da praticare durante l’inverno, in montagna oppure dove ce n’è l’occasione. Tuttavia, ci sono altre attività da poter svolgere anche senza fare tanti chilometri.

Cosa fa bruciare calorie in inverno

Di sicuro impegnarsi nelle faccende domestiche regolarmente permette di bruciare moltissime calorie. Inoltre, anche se fa freddo, occorre fare sempre una passeggiata, tutti i giorni per almeno 30 minuti. Se siamo particolarmente fragili possiamo acquistare un tapis roulant oppure una cyclette da casa. Infine, un’attività che si deve fare che ha i suoi pro e contro è spalare la neve.

È necessario dopo una bella nevicata per via dell’accumulo di neve davanti alle porte o le vie di passaggio. Il movimento di spostare la neve con la pala è molto impegnativo ed è un esercizio molto efficace. Tuttavia, attenzione ai rischi. Se si hanno più di 50 anni spalare la neve non è una buona scelta. Il freddo, la fatica e lo sforzo eccessivi potrebbero mettere a dura prova il cuore.