Se cerchiamo delle alternative all’insalata di riso e pomodori ecco 3 ricette estive di pasta veloci ed economiche, ricche di fantasia

La fantasia in cucina durante l’estate tende un po’ a scarseggiare. Siamo portati a trascorrere poco tempo dietro i fornelli. Puntiamo tutto su piatti come l’insalata di riso che può durare per giorni se conservata. Inoltre si prediligono i piatti unici come dei primi piatti conditi con verdure e pesce. In questo articolo riporteremo delle idee sfiziose da alternare all’insalata di riso o agli immancabili pomodori.

Se cerchiamo delle alternative all’insalata di riso e pomodori ecco 3 ricette estive di pasta veloci ed economiche

Vediamo, quindi, subito la ricetta dei vermicelli con invidia belga e caprino.

Ingredienti:

300 grammi di vermicelli;

1 spicchio di aglio tritato;

500 grammi di invidia belga finemente tagliata a striscioline per il senso della lunghezza;

un cucchiaino di zucchero;

150 ml di vino bianco;

1 limone;

olio Evo, sale e pepe.

Per il tocco finale:

100 grammi di formaggio caprino;

tre cucchiai di prezzemolo tritato.

Cuociamo i vermicelli per cinque minuti. Si tratta di uno spaghetto fine quindi non dovremo usare a lungo i fornelli. Scoliamo ma teniamo da parte un bicchiere di acqua di cottura. Mettiamo a soffriggere in padella un filo d’olio con l’aglio tritato. Aggiungiamo l’invidia belga e cuociamo per 5 minuti in modo che quest’ultima si ammorbidisca. Ora aggiungiamo lo zucchero e sfumiamo con il vino. Lasciamo andare a fiamma bassa fino a che il vino non sia evaporato. Versiamo ora il bicchiere con l’acqua di cottura, il succo del limone e la scorza grattugiata. Lasciamo sulla fiamma altri 5 minuti e aggiustiamo di sale e pepe. Impiattiamo e completiamo con fiocchi di formaggio caprino e una spolverata di prezzemolo. Consigliamo un abbinamento con degli involtini con gli affettati.

Pasta Peperoni e Merluzzo

Ingredienti:

300 grammi di pasta corta;

3 filetti di merluzzo;

2 peperoni;

mezza cipolla;

mezzo spicchio d’aglio;

un pomodoro;

sale e olio Evo.

Cuociamo la pasta al dente. Nel frattempo puliamo e tagliamo i peperoni a cubetti. Mettiamo in una padella antiaderente per una scottata veloce. Dopo due minuti aggiungiamo l’olio, la cipolla e l’aglio aggiustando di sale. Nel frattempo tagliamo a cubetti i filetti di merluzzo e il pomodoro. Aggiungiamo quindi ai peperoni il merluzzo e il pomodoro. Cuociamo per 5 minuti e versiamo la pasta nel sugo. Saltiamo la pasta e serviamo fumante.

Con tonno con zenzero e pecorino

300 grammi di spaghetti integrali;

1 spicchio di aglio;

una scatola di tonno sottolio;

una radice di zenzero;

un limone;

pecorino romano grattugiato, almeno 3 cucchiai;

olio Evo e, per chi vuole, un pizzico di peperoncino in polvere.

Mettiamo a cuocere la pasta. Nel frattempo grattugiamo la radice di zenzero. Mettiamo a soffriggere lo spicchio d’aglio ed il tonno che avremo in precedenza sgocciolato. Lasciamo andare per due minuti. Aggiungiamo lo zenzero, eventualmente un pizzico di peperoncino e mezzo bicchiere dell’acqua di cottura della pasta. Ora scoliamo la pasta e saltiamo in padella con gli altri ingredienti, aggiustando di sale. Serviamo e presentiamo con il pecorino grattugiato a scaglie e la scorza di un limone.

Se cerchiamo delle alternative all’insalata di riso, la pasta cucinata con queste ricette è davvero strepitosa.

