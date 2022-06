I weekend che precedono le ferie per molti sono all’insegna del mare o delle camminate in montagna. Oggi ci si occuperà del primo caso e, nello specifico, si cercherà di capire cosa sistemare in valigia per trascorrere due giorni rilassanti. L’Italia è un Paese in cui sembra impossibile rinunciare ad un tuffo in mare, dalla Sicilia alla Liguria passando per la Sardegna. Prima di partire sarà sufficiente fare una mini lista delle cose strettamente necessarie per evitare le dimenticanze ma anche di portare troppo. Il segreto è cominciare a preparare la valigia con la giusta calma per non commettere errori. Prendere le cose a cui assolutamente non si può rinunciare e sistemarle, ordinate, sul letto per valutarle al meglio. Ma cosa portare per una vacanza al mare di due o tre giorni oltre al telo da spiaggia e un buon libro?

Cosa mettere in valigia per un weekend al mare tra relax su spiagge da sogno, tuffi in acque cristalline e divertimento

Nella valigia per un paio di giorni al mare non possono mancare creme solari, burrocacao e doposole. Molti li dimenticano e tornano a casa color aragosta. Il danno alla pelle dovuto alla scottatura sarà notevole. Per questo, prima di continuare, bisognerà assicurarsi di aver inserito in una busta questi prodotti. Solo in seguito ci si potrà occupare dei vestiti e dei costumi. Per quanto riguarda questi ultimi, per un weekend, sarà bene portarne tre da alternare. Da non dimenticare, poi, due magliette bianche o colorate che torneranno utili sia durante il giorno che alla sera. Infatti, si tratta di un capo semplice che potrà essere abbinato sia a pantaloni che a gonne. A proposito di questi si potranno infilare in valigia un paio di bermuda in lino e una gonna lunga ottimi per il giorno.

Sempre per il giorno un cappello a tesa larga o un panama e una fascia per sistemare i capelli. Per la sera, invece, un vestito corto o lungo colorato, nero o bianco sarà ciò che fa al caso nostro. Da non dimenticare, poi, l’intimo color carne che sarà molto utile se si utilizza un abbigliamento bianco. Inoltre, per combattere il fresco durante le serate sarà perfetta una giacca di jeans. Da ultimi i prodotti per capelli come shampoo, balsamo o maschere e, per chi si trucca, i cosmetici.

Calzature

Per quanto riguarda le scarpe ottime le espadrillas e le infradito ma si potranno portare anche sandali bassi in cuoio oppure sneakers. Tra queste ultime ideali le Converse o le Vans, più leggere rispetto alle classiche scarpe da ginnastica. Chi ama indossare i tacchi la sera potrà anche aggiungere un paio di sandali alti in valigia. Se, oltre al mare, si faranno anche delle camminate sulla passeggiata o in città sarà bene scegliere dei sandali comodi oltre che belli. Infatti, in questo modo non si rischierà di tornare a casa con il dolore ai piedi. Quindi, ecco cosa mettere in valigia per un weekend al mare all’insegna del relax e del divertimento.

Lettura consigliata

Questi sandali da donna comodi ma belli da scegliere per camminare molto durante l’estate al mare e in città sono perfetti abbinati ai vestiti