Si pensa sempre che l’acne sia un disturbo che si presenta in età puberale. Una volta passata l’adolescenza non dovrebbe essere un problema di cui occuparsi, ormai si è adulti. Purtroppo, però, esistono forme di acne più o meno grave che colpiscono anche in età adulta. Le donne, poi, sembrerebbero essere le più affette anche dopo i 25 anni. Questa infiammazione dei follicoli sebacei colpisce spesso il viso, ma i brufoli possono comparire su diverse parti del corpo. Collo, schiena, o anche torace e spalle, in particolare. Anche chi non ne ha sofferto in età adolescenziale potrebbe trovarsi a combattere con questo problema. In generale, però, gli adulti sembrano soffrire maggiormente di punti neri e piccoli brufoletti bianchi anche sottopelle.

Se brufoletti e acne non ci lasciano in pace neanche dopo i 25 anni ecco alcune cause e possibili rimedi

Le cause della comparsa dell’acne potrebbero essere diverse, anche se la predisposizione familiare sembrerebbe giocare un ruolo rilevante. Avere una pelle grassa che tende a diventare lucida è in genere sinonimo di eccessiva produzione di sebo. E l’eccesso di sebo potrebbe influire sull’attività di alcuni batteri innocui che si trovano sulla pelle, portando all’infiammazione. Ma non solo, anche l’ambiente e lo stress sembrerebbero fattori scatenanti. Per le donne, poi, anche la fine del periodo fertile sembrerebbe aumentarne le probabilità d’insorgenza. Come afferma l’autorevole Istituto Humanitas, anche i prodotti cosmetici potrebbero contribuire alla comparsa dell’acne. In questi casi sarebbe meglio scegliere prodotti che non si depositano e ostruiscono i pori, i cosiddetti prodotti non comedogenici.

Una delle cause a cui difficilmente pensiamo

È anche possibile che la causa della comparsa dei brufoletti, soprattutto sul viso, sia un’altra. Tra gli oggetti incriminati potrebbero esserci i pennelli che usiamo per il make up. Questi accessori per l’applicazione di prodotti cosmetici vengono raramente puliti in modo adeguato. Riutilizzandoli, trasferiamo sulla pelle germi e batteri che potrebbero ostruire i pori e infiammarli. Da qui poi la comparsa di brufoletti, anche molto piccoli, sparsi in varie parti del viso. Per questo motivo non è solo importante una buona detersione del viso, ma anche la pulizia degli accessori make up.

Prima di andare a dormire, poi, è bene procedere con la skin care, ma soprattutto struccarsi, sempre. Si possono utilizzare diversi prodotti in commercio per farlo, ma anche sostituire lo struccante con prodotti naturali, come la camomilla. Quindi, se brufoletti e acne non ci lasciano in pace potrebbe essere colpa di una di queste cause. Per liberarcene potremmo applicare perossido di benzoile e acido salicilico. Queste due sostanze aiuterebbero a ridurre la carica batterica, liberare i pori e ridurre l’infiammazione. In ogni caso, è sempre bene consultare un dermatologo che prescriverà una terapia adatta, ma è importante agire tempestivamente. In alcuni casi potrebbe essere necessaria non solo una terapia topica, ma anche una orale o antibiotica.

