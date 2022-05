In questa stagione avere un orto da curare è una vera e propria fortuna. Chi gode di questo bene può approfittare dei migliori prodotti della terra, tutti a km 0, più sani e più gustosi. Spesso, infatti, la frutta e la verdura che troviamo al supermercato ha un sapore totalmente diverso dalle verdure raccolte di prima mano, davvero imparagonabile. L’orto, però, bisogna saperlo coltivare.

Proprio in questo periodo, infatti, capiremo se avremo lo avremo curato al meglio nei mesi passati, perché inizieremo a vedere i frutti del nostro lavoro. Finalmente potremo fare le prime raccolte, come quella dei meravigliosi pomodori.

Uno dei primi errori che non dovremo fare nel nostro orto è evitare di piantare vicine determinate piante che si rovinerebbero a vicenda.

Un altro errore, però, è il non sapere come gestire le malattie che potrebbero attaccare la pianta del pomodoro. In particolare, esiste una malattia che potrebbe devastare la pianta del pomodoro ed è giusto sapere come prevenirla per evitare che rovini tutto il raccolto.

Molti usano il verderame, ma potrebbe bastare una soluzione naturale per curare questa brutta malattia dei pomodori

La malattia di cui parliamo in questo articolo si chiama alternaria del pomodoro, anche nota come alternariosi. Questa malattia è molto pericolosa e trova il suo habitat ideale di diffusione in quei periodi dell’anno in cui la siccità si alterna a periodi più umidi.

Ecco come riconoscerla su fusto, foglie e frutti

I segnali più evidenti grazie ai quali si potrebbe riconoscere la presenza dell’alternaria, sono le tipiche macchie necrotiche, di colore scuro. Le potremmo scorgere sul fusto, come chiazze marroni o nere, con contorni ben delineati. Lo stesso potrebbe accadere sulle foglie e sui pomodori stessi. Specifichiamo, inoltre, che questa malattia potrebbe attaccare anche le patate.

Come prevenirla e come curarla

Il metodo più semplice ed efficace per curare questa malattia è spruzzare sulla pianta un infuso naturale di equiseto. Per prepararlo dovremo immergere 150 grammi di equiseto fresco in mezzo litro d’acqua bollente, aumentando le dosi in base alle necessità.

Dopo aver lasciato il tutto in infusione, dovremo filtrare l’infuso. Ciò che otterremo andrà spruzzato sulla pianta. L’importante è agire immediatamente appena si nota il problema, senza esitare. Infatti, molti usano il verderame, ma basterebbe questa soluzione fai da te per curare una tra le più devastanti patologie dei pomodori.

Ricordiamo, inoltre, che l’equiseto è la soluzione adatta per proteggere la pianta del pomodoro anche dalla dannosissima botrite.

In generale, comunque, ricordiamo che, per prevenire l’alternaria, è importante evitare di innaffiare la pianta dei pomodori dall’alto. Meglio prediligere gli impianti a goccia, con cui l’acqua arriva direttamente al terreno.

