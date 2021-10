Chi ha la pelle grassa o mista si trova sempre a combattere con questo piccolo problema. L’eccessiva produzione di sebo è la responsabile dell’effetto lucido sul viso, soprattutto sulla fronte. Una seccatura che ci costringe ad esempio a rinunciare alla frangetta. Impossibile tenerla pulita e sempre impeccabile quando abbiamo sebo in abbondanza.

L’eccessiva produzione di sebo però può anche causare acne e dermatite seborroica, non solo punti neri e pori dilatati. In questi casi è sempre meglio rivolgersi al proprio medico o dermatologo. Così che possa prescrivere un eventuale trattamento dedicato per combattere questo problema.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Dire addio alla pelle lucida sul viso sarebbe possibile con questi 3 pratici consigli per opacizzarla

Come afferma anche l’autorevole sito Humanitas uno dei rimedi migliori per la pelle grassa è sicuramente la corretta igiene. L’utilizzo di prodotti come tonici, detergenti e maschere è importante per prendersi cura della cute. Come anche procedere con la detersione e struccarsi ogni sera prima di andare a letto.

Una maschera molto utile per opacizzare la pelle è sicuramente quella all’argilla, preferibilmente quella verde o rossa. Facilmente reperibile in erboristeria l’argilla è conosciuta per le proprietà astringenti e potrebbe essere utile ad asciugare il sebo in eccesso. Aggiungendo dell’acqua, applichiamola sui punti critici e lasciamola in posa circa 10 minuti prima di risciacquare bene. Ripetendo l’applicazione una volta a settimana dovremmo avere buoni risultati.

Quando applichiamo il nostro make up fissiamo il tutto con una cipria. Questa andrà a ridurre l’effetto lucido evitando che il trucco si sciolga. Portiamola sempre in borsa per ritoccare il trucco ma se vogliamo qualcosa di più naturale usiamo l’amido di mais. È un ottimo opacizzante e possiamo applicarlo sulla pelle come una vera e propria cipria. Infatti, “l’amido di riso è un vero toccasana per avere la nostra pelle morbida e splendente”.

L’ultimo consiglio

Infine ricordiamoci sempre di utilizzare un tonico che ci aiuterà a tenere sotto controllo il sebo. Il potere astringente e purificante del tonico riesce a regalarci una pelle morbida e splendente. Facciamoci consigliare dal dermatologo oppure se vogliamo usiamone uno naturale. Ad esempio il tonico al rosmarino è un’ottima soluzione.

Ecco quindi che dire addio alla pelle lucida sul viso è possibile con questi 3 pratici consigli per opacizzarla. Ricordiamo sempre che questi consigli sono utili per risolvere delle piccole seccature ma non problemi medici. Se si soffre di acne, dermatite seborroica o altre patologie bisogna sempre consultare il medico. I rimedi fai da te in questi casi non sono solo poco efficaci ma potrebbero essere anche sconsigliati.

Approfondimento

Diciamo addio alla pelle lucida e goccioline di sudore con questo trucco geniale