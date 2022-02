Che Ariete e Toro siano i segni più fortunati e ricchi del 2022 l’abbiamo più volte accennato. Con la specifica che mentre il primo sta un po’ arrancando, il Toro, invece, è già in rampa di lancio. Ma attenzione che le stelle, da San Valentino in poi, inserirebbero un terzo incomodo. Un segno, che protetto dalla Fortuna e da un poker di pianeti, non avrebbe nulla da invidiare a nessuno. Soprattutto, come suggerirebbero le stelle, nel flusso di denaro costante in arrivo. Ricordiamoci che le previsioni dell’oroscopo non sono certezze a cui attaccarci, ma curiosità e previsioni.

Un mese e mezzo di successo e indipendenza

I Gemelli stanno bramando già da un po’ di tempo una maggiore indipendenza. Possiedono tanta energia e tanta vitalità, unite nel chiaro progetto di dare una svolta alla propria vita. La felicità immaginata e ambita da questo segno passa proprio dalla rivoluzione professionale. Sembra proprio in arrivo un mese abbondante di scossoni e ribaltoni assolutamente positivi. Attenzione, però a non sacrificare sull’altare del successo l’amore. Soprattutto in quelle coppie già rodate, che si intendono con un solo sguardo e hanno assoluto bisogno di stabilità.

Se Ariete e Toro faranno i soldi anche a marzo nulla in confronto al successo che travolgerà questo segno baciato dalla Fortuna

Il denaro per i Gemelli potrebbe arrivare attraverso:

investimenti oculati e positivi;

colpi di fortuna inattesi;

promozioni e successi professionali.

In tutti e 3 i casi, come dicevamo sopra, ci sarà la dea bendata a garantire un costante introito economico.

La salute spinge i Gemelli alla vittoria

Se Ariete e Toro faranno i soldi certamente anche a marzo, i Gemelli quindi avranno una quarantina di giorni di dominio economico. E attenzione che arrivano buone notizie anche nel campo della salute. Spesso non guardiamo questo ramo dell’oroscopo, occupandoci soprattutto di denaro e amore. Tuttavia un più che buono stato di salute dovrebbe accompagnare i Gemelli da San Valentino fino alla fine di marzo. L’arrivo della primavera non dovrebbe infatti scalfire le energie che questo segno vuole destinare alla propria leadership. Oltre alla determinazione ci sarebbe proprio una salute di ferro a spingere i Gemelli verso il riscatto che desiderano.

