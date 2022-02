C’era una volta la Cina che per molti di noi significava soprattutto andarcene al ristorante e mangiare qualcosa di diverso. Negli anni ’90 ci fu letteralmente il boom di aperture di questo tipo di ristorazione, che anticipò poi tutte le varie cucine etniche. E, quando andavamo al ristorante cinese, attendevamo con ansia il famoso “biscotto del destino”. Il biscottino che conteneva il bigliettino con la previsione dei giorni a venire. Una specie di mini-oroscopo per capire se saremmo stati o meno fortunati. Oggi, parlare di Cina, significa parlare di tutto ciò che ci circonda. Oroscopo compreso, che andremo a vedere in questo articolo, analizzando il 2022 di questo segno, che potremmo definire uno scalatore.

Il Topo è pronto a scalare le classifiche

Secondo gli esperti di zodiaco cinese, il 2022 sarà un anno ricchissimo di sorprese per il Topo. Sappiamo ormai tutti la differenza nel calcolo dell’oroscopo, rispetto al nostro. Quindi, ci saranno delle annate particolarmente coinvolte in questi cambiamenti. Consideriamo poi che secondo la tradizione di questa cultura, il Topo è di suo un segno molto pratico e che facilmente si adatta ai cambiamenti.

Ecco finalmente il momento del riscatto secondo l’oroscopo cinese per queste 5 annate che vivranno un 2022 faticoso ma pieno di gratificazioni

Togliamo subito la curiosità ai nostri Lettori, svelando che le 5 annate fortunate saranno il:

1948;

1960;

1972;

1984;

1996.

Il 12 è il criterio di misurazione per l’assegnazione degli anni rispetto agli animali dell’oroscopo. Quindi, potenzialmente anche il 1936 e il 2008 sarebbero anni fortunati.

Il 1960 e il 1972 i due anni più ruggenti

All’interno dello stesso segno del Topo, le stelle vedrebbero due annate particolarmente protagoniste del 2022: il 1960 e il 1972. Ecco finalmente il momento del riscatto per due annate che avrebbero vissuto un 2021 abbastanza sottotono. Ecco, allora, che sarebbe giunto il momento di infilare gli scarponi da montagna e cominciare a scalare le vette. Sembra non esserci infatti un traguardo prestabilito per questi 2 anni fortunati, chiamati a raggiungere parecchi obiettivi importanti, soprattutto a livello professionale.

In particolare, sarebbero 2 le fasi clou in cui il Topo sarebbe protagonista del 2022: la primavera e la seconda parte dell’estate. Qui saranno coinvolti non solo il ’60 e il ’72, ma anche gli altri anni del Topo. La calma rassicurante in amore poterà il Topo a concentrare tutte le forze e le energie sul lavoro, arrivando a grandi obiettivi. A patto, però, di mantenere i piedi ben saldi per terra.

