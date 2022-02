Per fortuna che abbiamo la TV a farci compagna. C’è chi proprio non riesce a farne a meno. C’è chi la riesce a vedere solo a sera, per il momento di relax meritato della giornata. Magari aggiungiamoci un bel sistema di dolby surround per l’effetto cinema, godendoci un film come questo che suggeriamo. Senza contare la classica tisana fumante e salutare che accompagna il tutto. Se vogliamo o dobbiamo cambiare proprio la televisione, oggi le offerte non mancano proprio. Nemmeno delle modalità di pagamento dilazionate e particolarmente vantaggiose.

Un grande aiuto viene anche dai volantini sul web

Adesso se capita di rimanere senza TV, non disperiamoci. Oltre all’eventuale riparazione, che, però nel caso degli apparecchi sofisticati potrebbe costarci cara, le offerte sono tantissime. Basterà aprire internet e cercare tutti i volantini hi-tech della nostra zona. Ci appariranno le offerte in corso di tutti i venditori più famosi e affidabili del mercato. Senza contare le offerte del web stesso.

Non solo Sony ed LG ma anche un grande ritorno tra le TV di successo risparmiando denaro grazie ancora ai 2 Bonus del Governo

Sono tanti gli appassionati di tecnologia anche in Italia e molti sanno che una vera e propria icona del settore è da sempre Sony. Ancora oggi, per chi vuole investire in un super TV, la marca nipponica è al top. Per qualità del video, dell’audio e della tecnologia.

LG si è guadagnata negli anni uno spazio importante di mercato per un rapporto qualità prezzo molto gradito ai clienti. Consideriamo che vanta dei processori veloci che ci collegano in streaming in pochissimo tempo.

Ma se vogliamo abbinare velocità e qualità, attenzione anche a Samsung. Un gradito ritorno anche in questo campo. Non è mai sparito il marchio sud-coreano, anzi, ma sembra essere tornato ancora più competitivo. Senza nulla togliere ai validi competitor.

I 2 Bonus del Governo a diposizione

Non solo Sony ed LG ma pure un grande ritorno, quindi se vogliamo acquistare una televisione nuova. Senza dimenticare che sono ancora validi i 2 Bonus messi a disposizione dal Governo:

quello TV vero e proprio, non legato al reddito e semplicemente alla consegna di un vecchio televisore, con la compilazione della modulistica per accedere a circa 100 euro;

quello ISEE, invece, che richiede un reddito familiare inferiore ai 20.000 euro e che sconta 30 euro fissi sul costo della TV.

I 2 Bonus sono sommabili ovviamente per i redditi sotto i 20.000 euro e per l’acquisto di 1 solo pezzo.

