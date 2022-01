Tutti i nostri Lettori appassionati di Oroscopo, che tra l’altro ringraziamo per la fedeltà, sono alla ricerca di buone nuove. Facendo un salto in edicola in questi giorni, troveremo ovunque almanacchi, riviste e magazine con gli oroscopi 2022. Non ultimo anche quello cinese. Sono decisamente passati gli anni in cui trovavamo l’oroscopo nel famoso biscottino finale del ristorante cinese. Oggi qualsiasi cosa attorno a noi ricorda l’avanzata senza limiti del colosso orientale. Anche nella lettura degli astri, che, come sappiamo, è però diversa dalla nostra. Anziché, guardare i mesi dell’anno, si vedono gli anni di nascita dei vari animali, diversi da quelli dell’Oroscopo tradizionale europeo. E secondo l’Oroscopo cinese ecco i 3 segni che cambieranno la loro storia travolti da un 2022 ricchissimo di ogni bene.

Anno della svolta per il Bufalo

Animale importantissimo per la sopravvivenza delle tribù indiane, il Bufalo vanta tradizioni popolari di grande significato anche nella cultura cinese. Il 2022, secondo l’Oroscopo orientale, sarebbe l’anno della riscossa per i nati negli anni di questo segno. Probabili rivoluzioni addirittura in ambito professionale, avanzamenti di carriera e gratificazioni economiche. Ricordiamo che per i cinesi il Bufalo rappresenta la saggezza e la capacità di affrontare le cose con la ragione. Saranno quindi premiati nei loro sforzi i nati nel: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Giusto per dare l’elenco dal più anziano al più giovane.

Secondo l’Oroscopo cinese ecco i 3 segni che cambieranno la loro storia travolti da un 2022 ricchissimo di ogni bene

Se il Bufalo saprà infilarsi in una vera e propria miniera d’oro, attenzione al piccolo Topo, che avrebbe le stelle dalla sua parte. Però, gli astri parlerebbero di un anno teoricamente eccezionale, col bisogno però di mettere in pratica concretamente tutti i progetti. In rampa di lancio ci sarebbero felicità, ricchezza e amore. Tutto sta però a non aspettare che piovano dal cielo, andandoseli invece a prendere. Ecco gli anni coinvolti: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Sarà anche l’anno della Capra

Il 2022 sarà anche l’anno del segno che per i cinesi rappresenta alcune delle virtù fondamentali: calma e gentilezza. Caratteristiche tipicamente orientali e che fanno parte della Capra. I nati negli anni 1955, 1967, 1979, 1991 2003 si vedranno baciati da una seconda parte di 2022 davvero inarrestabile. Verranno raggiunti gli obiettivi e i traguardi prefissati. Passeranno treni importanti e unici, qualsiasi ambizione verrà concretizzata. Dall’amore alla famiglia, dalla fortuna agli investimenti, sarà un anno eccezionale per i nati sotto questo segno.

