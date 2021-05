Le giornate fredde e piovose sono certamente finite. Ma di sicuro, durante l’inverno, ci siamo dovuti riparare da questo tipo di tempo. E non c’è miglior oggetto in questi casi di un bell’ombrello che ci protegga dalle gocce e dal vento. Ma, a causa del tempaccio, non è raro che questo si rovini. Beh, se abbiamo un ombrello rotto in casa non buttiamolo mai via perché tutti hanno smesso di farlo dopo averne scoperto il geniale riutilizzo.

Iniziamo dall’ingresso della nostra casa

Per prima cosa, un ombrello rotto può diventare davvero utile per arredare l’ingresso del nostro appartamento. Infatti, chiudiamolo con l’apposito nastrino e riempiamone l’interno con alcuni fiori o alcune piante. Questi accessori diventeranno una vera e propria ossessione e la nostra casa non sarà mai stata così elegante e raffinata!

Addio tavoli rovinati, da oggi il nostro ombrello rotto li renderà come nuovi

Se abbiamo un po’ di dimestichezza con ago e filo, poi, potremo sfruttare il nostro vecchio ombrello per ricoprire un tavolo. Se ne possediamo uno con la superficie rovinata, infatti, l’oggetto che ci protegge dalla pioggia potrà essere davvero utile. Basterà prenderne la tela e ricoprire il tavolo pieno di graffi o scritte. Sembrerà come nuovo!

Un portariviste per il nostro salotto

Ultimo, ma non meno importante, un portariviste fuori dal comune potrà abbellire il nostro salotto. Prendiamo il nostro vecchio ombrello e pieghiamo tutte le aste. Successivamente, cuciamo la sua tela su queste aste come supporto per le nostre riviste!

Insomma, se abbiamo un ombrello rotto in casa non buttiamolo mai via perché tutti hanno smesso di farlo dopo averne scoperto il geniale riutilizzo! Queste piccole idee potranno rendere le nostre giornate divertenti e piene. E, inoltre, saranno davvero utili! Dunque, spazio alla fantasia e creiamo degli oggetti che abbelliranno la nostra casa come non mai!

Approfondimento

Non commetteremo mai più il grandissimo errore di buttare le padelle rovinate perché ora sappiamo che esiste questa idea di riciclo utilissima