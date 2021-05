Ci sono alcuni tipi di macchie che davvero ci sembrano impossibili da eliminare. Che richiedono tanta pazienza e tanto lavoro per avere un bucato super pulito. Le macchie peggiori da trattare sono sicuramente quelle di vomito, feci e urina. Già difficili quando sono fresche, figuriamoci quando sono ormai secche. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo come ottenere degli asciugamani super puliti. Senza aver paura di lasciare aloni o macchie che non vanno più via.

Smacchiare alla perfezione gli asciugamani è un problema di tutti

È molto importante che siano ben igienizzati e privi di batteri. E se non riusciamo a eliminare le macchie più ostinate corriamo il rischio che non sia così. Germi e batteri sono ormai tra le fibre, e rischiamo la contaminazione. Quindi è molto importante avere asciugamani sempre pulitissimi. Sia per l’igiene intima dei bambini, ma anche di adulti e anziani.

In pochi sanno che per eliminare anche le macchie più ostinate dagli asciugamani bisogna evitare assolutamente questo errore molto comune

Un errore molto comune che in tanti fanno è dimenticarsi di pretrattare. Non ci sarà lavaggio che tenga che possa eliminare queste macchie difficili. Se la macchia è fresca e piccola si può mettere il detersivo sulla macchia e lasciarlo agire 15 minuti. Se la macchia è ostinata e ha già formato l’alone bisogna lasciare l’asciugamano in ammollo per almeno 1 ora. Altrimenti quella macchia non andrà più via, soprattutto se si tratta di feci. In base al colore e alla composizione si può usare candeggina, candeggina delicata. O articolo ossigenata. Ma attenzione alla composizione perché oltre una certa soglia è vietata la vendita.

Il lavaggio in lavatrice non deve superare mai questa temperatura

Una vecchia scuola di pensiero dice che solo a 90° i capi si igienizzano. Ma non è così, anzi. Lavaggi ripetuti a temperature così alte rovinano le fibre del tessuto. E scoloriscono gli asciugamani. Per non parlare del costo eccessivo in bolletta. Dopo aver pretrattato laviamo gli asciugamani a massimo 60°. Avremo lo stesso effetto.

Ecco qui, in pochi sanno che per eliminare anche le macchie più ostinate dagli asciugamani bisogna evitare assolutamente questo errore molto comune. Con il bucato a volte si impara sbagliando. Ma se seguiamo questa piccola guida, i nostri asciugamani saranno perfetti e smacchiati!