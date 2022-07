Con le belle giornate, le temperature si alzano. Generalmente, l’intero corpo dovrebbe scaldarsi, eppure non per tutti è così. Qualcuno, infatti, potrebbe soffrire di una condizione particolare. Si tratta del freddo a mani e piedi, anche nei giorni più caldi. Non sempre, però, questo semplice sintomo è da sottovalutare.

Infatti, il freddo a mani e piedi potrebbe essere sintomo di problemi più gravi. Alcuni genetici, altri dati dal nostro stile di vita. Scoprire le cause di questo problema è estremamente importante per comprendere i segnali del nostro corpo. Se abbiamo freddo a mani e piedi anche in estate, potremmo provare questi rimedi casalinghi.

Alcune cause

Sono diverse le cause di questo fenomeno. Infatti, nonostante possa esserci un fattore genetico, anche il nostro stile di vita è complice di questa condizione. Per esempio, una vita sedentaria potrebbe infierire sulla nostra circolazione. Anche il fumo potrebbe essere uno dei fattori importanti. Infine, ansia e stress, se non gestite correttamente, potrebbero causare diverse problematiche anche a livello sanguigno.

Infine, potremmo anche avere una situazione più grave. Per esempio la malattia di Raynaud, che colpisce il sistema immunitario. Questa malattia causa il restringimento delle arterie di mani e piedi, che hanno difficoltà a ricevere ossigeno. In questo caso unita al freddo potrebbe esserci anche insensibilità.

In alcuni casi anche il diabete potrebbe causare questo sintomo. Infatti, l’eccessiva quantità di zuccheri potrebbe causare dei danni ai piccoli vasi sanguigni. Questi vasi si presentano soprattutto su mani e piedi e hanno più difficoltà nel trasporto del sangue in caso di danneggiamento.

Se abbiamo freddo a mani e piedi in estate potremmo avere questa malattia, ecco alcuni rimedi casalinghi e naturali

Ci sono diversi rimedi naturali che possiamo provare per alleviare i sintomi. Il primo è l’utilizzo delle spezie. Infatti, questi alimenti, se consumati con regolarità, potrebbero favorire la circolazione. In particolare, peperoncino e zenzero, ma anche il tabasco.

Evitiamo, quando possibile, caffè e alcol, perché potrebbero dare un sollievo momentaneo, ma peggiorare la condizione più avanti.

Il secondo metodo è quello di fare docce calde e fredde. Alternare acqua calda ad acqua fredda durante il bagno potrebbe migliorare la circolazione. Non solo, potrebbe avere anche effetti benefici sull’elasticità della pelle.

Essendo anche la sedentarietà una dei fattori scatenanti di questa situazione, anche muoversi di tanto in tanto potrebbe aiutare. Se siamo costretti lunghe ore davanti a una scrivania, prendiamoci delle pause facciamo dei piccoli esercizi. Anche una semplice camminata muovendo le braccia potrebbe riattivare la circolazione.

Infine, non dimentichiamoci di fare pediluvi regolarmente. Non solo allevierà i sintomi per i nostri piedi, ma è molto efficace contro dolori e gonfiori. Inoltre, questo momento di relax potrebbe essere utile anche per rilassare i nervi e calmarci.

Lettura consigliata

Stanchezza e gonfiore durante la stagione estiva potrebbero essere date da questo problema, ma ecco alcuni rimedi naturali ed economici