Batteri e germi si possono nascondere dappertutto. Chi ha un animale, in particolare, sa che deve fare attenzione a pulire costantemente la casa. Che sia la polvere o lo sporco, spesso i peggiori nemici si annidano in posti nascosti. Questo potrebbe dare origine a malattie e allergie, che colpiscono soprattutto i più piccoli e gli anziani.

Tra gli organismi più fastidiosi in caso di allergie troviamo gli acari. Uno dei luoghi preferiti di questi fastidiosi animaletti è sicuramente il materasso. Purtroppo, non sono facilmente visibili a occhio nudo, poiché sono di dimensioni davvero ridotte. Per questo igienizzarlo e pulirlo con attenzione è fondamentale. Per sconfiggere acari nei materassi e cuscini non usiamo solo bicarbonato, ma questi ingredienti economici che abbiamo in casa.

Il primo passo è l’igiene

Gli acari sono piccolissimi parassiti, facenti parte della famiglia degli aracnidi. Sono pericolosi per la nostra salute, in quanto portano allergia e si nutrono con la nostra pelle. In particolare, potrebbero portare problemi all’apparato respiratorio, causando intolleranze relative alla polvere. Spesso lo sviluppo di questi animali è dato dalla presenza di eccessiva umidità in casa. Ricordiamoci sempre di arieggiare gli ambienti quando ne abbiamo l’occasione. Pensiamo anche di investire su un deumidificatore se la nostra casa è eccessivamente umida.

Per fermare gli acari dobbiamo, innanzitutto, pulire con attenzione il nostro materasso. Aspiriamolo regolarmente con un’aspirapolvere e effettuiamo lavaggi con alte temperature.

Possiamo usare il vapore per facilitare questo compito, in quanto riesce a igienizzare con efficacia. La luce, inoltre, infastidisce questi parassiti e possiamo sfruttarla per bloccare la loro proliferazione.

Per sconfiggere acari nei materassi e cuscini non solo bicarbonato, ma acqua e altri ingredienti economici che abbiamo in casa

Inoltre, possiamo utilizzare anche dei rimedi naturali, qualora la pulizia non bastasse. Il primo e più popolare è il bicarbonato di sodio. Possiamo spargere tre o quattro cucchiai sulla zona interessata e lasciare agire per almeno due ore. Infine, utilizziamo l’aspirapolvere per eliminare i residui. Questo metodo può essere utilizzato anche per cuscini e tappeti.

Un altro rimedio totalmente naturale è il tè. Basta mettere due bustine all’interno uno spruzzino con dell’acqua tiepida. Dopo aver aspettato qualche minuto, spruzziamo la soluzione su cuscini e materassi, ma anche tappeti. Lasciamo asciugare, meglio se all’aria e sotto la luce del sole. Ripetiamo l’operazione ogni due settimane per una disinfestazione completa.

Infine, anche gli oli essenziali, soprattutto tea tree, lavanda e eucalipto, sono molto efficaci. Non solo compiono un’azione disinfettante generale, ma gli acari non possono sopportarli. Basta qualche goccia in un contenitore spray con dell’acqua. Spruzziamo la soluzione sulla superficie e lasciamo asciugare naturalmente e con attenzione.

Lettura consigliata

