Con la prova costume dietro l’angolo è il momento di dire basta agli zuccheri. Purtroppo questo elemento è davvero molto comune negli alimenti. Dobbiamo, però, fare attenzione a quello raffinato, il più pericoloso per il nostro corpo. Infatti, lo zucchero raffinato potrebbe portare alla dipendenza, causando diverse patologie.

Tra le più comuni troviamo il diabete e l’obesità. Inoltre, l’alto consumo di zucchero potrebbe portare anche sbalzi di umore e problemi legati alla qualità del sonno. Quindi non solo per la dieta, ma anche per la nostra salute è importantissimo evitare di consumarlo. Vediamo 5 consigli che potrebbero farci evitare gli zuccheri in vista dell’estate.

Lo zucchero è dappertutto

Per prima cosa dobbiamo tenere conto che consumare zucchero raffinato è davvero facilissimo. Essendo presente in moltissime bevande e cibi, non è difficile assumerne più della quantità consigliata. Non pensiamo solo a caramelle, dolci o bibite gassate. Infatti, lo zucchero è presente anche nel cioccolato fondente, nello yogurt, nel latte e soprattutto nella frutta. Ovviamente, nessun alimento industriale si salva da questo ingrediente.

Il primo consiglio ricade proprio sul conoscere quali cibi contengono più zucchero, in particolare raffinato. Evitiamo assolutamente fast food e cibi industriali, preferendo piatti e sughi fatti in casa. Gli zuccheri della frutta potrebbero essere buoni in generale, ma è comunque consigliato non mangiarne troppa.

Il secondo consiglio è quello di iniziare una dieta disintossicante. Infatti, lo zucchero crea dipendenza e purtroppo è difficile da eliminare. Cerchiamo di abbandonarlo per una settimana, anche se potremmo avere degli effetti collaterali. In particolare mal di testa e stanchezza, causati, appunto dalla mancanza di questa fonte di energia.

5 consigli che potrebbero farci evitare gli zuccheri in vista della prova costume estiva ma anche per obesità e diabete

Cerchiamo di bere solamente acqua ed evitiamo qualsiasi bibita gassata. I dolcificanti contenuti in queste bibite, infatti, tendono addirittura a disidratare il corpo. Se non ci piace l’acqua liscia, possiamo aggiungere un po’ di limone o della menta per renderla più appetibile.

Non andiamo assolutamente a fare la spesa fa affamati. Inoltre, scriviamoci sempre una lista, in modo da non essere tentati da qualche confezione di dolciumi. Questo aspetto è importantissimo, perché quando ci troveremo annoiati in casa, non avremo la possibilità di consumare zuccheri. Fare la spesa da affamati ci porterà a comprare molto più del necessario e soprattutto, fare scorta di snack industriali.

Infine, cerchiamo di mangiare più verdura che frutta. Quest’ultima ha infatti un’alta concentrazione di zucchero e non andrebbe mangiata senza controllo. La verdura, al contrario, ne ha una bassa percentuale e ci fa sentire pieni più a lungo.

