Il ponte dell’Immacolata rappresenta per noi italiani il primo anticipo delle festività natalizie. Non solo a livello sociale e religioso, ma anche a tavola. Cominciamo ad assaggiare pandori e panettoni, specialità regionali e tutto ciò che potrebbe farci ingrassare. Se, infatti, da un lato è piacevole sedersi a tavola e gustare di tutto un po’, dall’altro dovremmo controllare la linea. Nulla di meglio di un’oretta di sport o di una bella passeggiata per smaltire. E se abbiamo esagerato a tavola all’Immacolata ecco la tisana perfetta per depurare e bruciare le calorie in eccesso. Vediamola con i nostri Esperti della Redazione.

Un mix in ingredienti alleati della linea

Potremmo veramente definire la nostra tisana un prezioso alleato della linea. Uniremo infatti 3 ingredienti, molto conosciuti, che hanno come denominatore comune la caccia alla caloria. Diciamo che se stiamo cercando una tisana piacevole, non sarebbe quella ideale. Ma se vogliamo introdurre invece nell’organismo un vero e proprio spazzino, allora siamo sulla strada giusta. Nulla ci vieta comunque di addolcirla eventualmente con una puntina di zucchero o di miele. Vediamo comunque assieme come prepararla e con quali ingredienti.

Se abbiamo esagerato a tavola all'Immacolata ecco la tisana perfetta per depurare e bruciare le calorie in eccesso

Per aiutarci a bruciare i grassi in eccesso, approfitteremo di:

Due spezie e un agrume che col loro carico di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre saranno un bel colpo del ko ai chiletti di troppo. Molto semplice da preparare, questo infuso sarebbe perfetto per avviare il metabolismo, pulire reni e intestino e donarci senso di sollievo.

Come preparare la nostra tisana

In Oriente dove zenzero e curcuma sono accostati addirittura alla medicina tradizionale, vengono utilizzati anche in forma di radice. Cosa che possiamo fare anche noi, soprattutto con lo zenzero, venduto proprio in radice anche nei supermercati. Ma, per estrema comodità, potremmo utilizzare semplicemente la polvere nei classici barattolini. Prepariamo, quindi:

una tazza di acqua calda; il succo di mezzo limone; una spolverata di curcuma; una spolverata di zenzero.

Scaldiamo l’acqua in un pentolino o al microonde e una volta raggiunto il bollore, uniamo i nostri ingredienti. Continuiamo a scaldare per altri 2/3 minuti. Quindi lasciamo agire per una decina di minuti. Il sapore sarà intenso e abbastanza amaro. Per questo all’inizio, suggerivamo l’aggiunta di una puntina di miele, che male comunque non fa. Potremmo preparare questa tisana per digerire alla sera e, alla mattina, a stomaco vuoto, prima di colazione. Molto importante, però è non assumerla se abbiamo problemi di stomaco.

