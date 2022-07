Ormai è risaputo che la moda è ciclica e dopo un certo numero di anni ripropone le stesse tendenze. Ultimamente abbiamo visto come la moda anni 2000 e anni ’90 sia ritornata in auge. Basta controllare le riviste patinate più famose o le varie collezioni dei brand più diffusi per accorgersene. Jeans super attillati, magliette corte con pantaloni hip hop e accessori più disparati sono ricomparsi sui manichini delle vetrine. Ma, se proviamo a ricordare, c’era un’altra tendenza molto in voga all’epoca che finora non si era ripresentata. Ed eccoci accontentati, con il ritorno di questa fantasia molto amata possiamo catapultarci indietro nel tempo.

Scordiamoci stampe etniche e floreali, è questa la nuova tendenza per l’estate che maschera i fianchi e snellisce con stile

La moda di quegli anni non aveva filtri, capi di stili diversi erano mescolati per creare look in cui sentirsi a proprio agio. Capi più sportivi che, mixati tra loro, venivano esaltati e trasformati in versioni più eleganti e particolari. E una delle fantasie più alla moda all’epoca era sicuramente il camouflage. Questa tendenza, che si ispira a stampe utilizzate dai militari per mimetizzarsi meglio, diventa ultra chic. La divisa mimetica si trasforma, così, in un inno alla femminilità che ci permette di mascherare i nostri punti deboli. Lo dice proprio la parola camouflage che significa camuffamento, ma invece di mimetizzarci attireremo l’attenzione.

Una fantasia che mette in risalto i punti di forza

Camuffiamo fianchi e pancetta, ma nel frattempo facciamo dei punti deboli dei punti di forza. Questa particolare fantasia si evolve utilizzando anche colori più accesi e particolari, come fucsia o blu. Gonne a matita che esaltano e slanciano la figura, se abbinate a magliette monocrome. Ma anche sandali o i classici pantaloni cargo che vanno a snellire i fianchi, creando movimento grazie ai tasconi. Come sta succedendo negli ultimi anni, si ripropongono capi chiave di decenni diversi e si rielaborano. Proprio come è successo con gli skort, le gonne pantalone molto in voga diversi anni fa. Pratici ed eleganti, i pantagonna stanno bene proprio a tutte senza fare distinzioni. Abbiniamo una blusa camouflage ad uno skort monocolore sui toni del verde, per un look più monocromo. Oppure optiamo per una canotta camouflage morbida per nascondere le maniglie dell’amore abbinata a una splendida gonna plissettata.

Quindi, scordiamoci stampe etniche e floreali ormai viste e riviste, ma osiamo con questa particolare fantasia. Non solo saremo alla moda, ma riusciremo anche a nascondere furbamente quei fianchi pronunciati che non sopportiamo. Ormai la moda si è talmente evoluta che anche dei capi apparentemente casual si possono trasformare in eleganti e raffinati. Chi l’ha detto che bisogna spendere un patrimonio per essere di tendenza?

