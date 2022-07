I cetrioli sono uno degli ortaggi simbolo dell’estate. Appartengono alla famiglia delle Cucurbitaceae, la stessa di angurie e meloni. Si tratta di un alimento assai benefico che non dovremmo farci mancare. Anzitutto, i cetrioli hanno pochissime calorie, appena 14 ogni 100 grammi. Sono leggerissimi perché costituiti perlopiù da acqua (oltre il 95%). Inoltre, apportano preziosi nutrienti come vitamine e sali minerali. Di questi ultimi sono in particolar modo ricchi di magnesio e potassio, elementi importantissimi durante il periodo estivo quando si suda molto.

I consigli per acquistare i cetrioli e renderli leggeri e digeribili con questo semplice trucchetto senza aggiungere sale

Oggigiorno, nella maggior parte dei supermercati – ma spesso anche al mercato – è possibile servirsi da sé. È una buona pratica perché ci permette di tastare con mano i prodotti che stiamo per portare a casa. Nel caso dei cetrioli, è bene optare per prodotti di media grandezza. Evitare quelli troppo grandi o eccessivamente piccini. Al tatto devono risultare belli sodi e compatti. La buccia verde deve essere liscia, non raggrinzita e priva di qualsiasi ammaccatura.

Come renderli più facili da digerire

Il gusto del cetriolo ricorda vagamente quello del cocomero. È insostituibile in alcuni piatti tipici, come l’insalata greca con la feta o la salsa tsatizki, sempre greca, a base di yogurt bianco, aglio e cetriolo. Purtroppo, però, nonostante il suo gusto sfizioso e le numerose proprietà benefiche, non tutti lo riescono a mangiare. Per molti, infatti, il cetriolo risulta un po’ pesante e quindi difficile da digerire.

Per scongiurare questo effetto collaterale, molti hanno l’abitudine di mettere il cetriolo già tagliato a rondelle sotto sale. Basta sistemare le fettine su un vassoio o un piatto largo, senza farle sovrapporre fra loro. Quindi, cospargerle di sale, coprire con un altro piatto e far riposare, meglio se in frigorifero per mezzora. Trascorso tale periodo di tempo, scolare i cetrioli dall’acqua rilasciata. Se dovessero risultare troppo salati, sciacquarli. Per ottenere lo stesso risultato, però, possiamo utilizzare un altro sistema ancora più semplice e veloce.

Prima di eliminare la buccia verde, spuntiamo le due estremità del cetriolo. Prendiamo uno scarto e cominciamo a strofinarlo con movimenti circolari sul lato aperto dell’ortaggio. Dopo qualche secondo, noteremo la fuoriuscita di un liquido biancastro e gelatinoso. Fare la stessa operazione sull’altro lato. Dopo aver eseguito questo semplicissimo gesto, peliamo il cetriolo, laviamolo e procediamo a tagliarlo, a rondelle o a tocchetti, per la nostra ricetta. Ecco quindi i consigli per acquistare i cetrioli e renderli più digeribili.

Lettura consigliata

Non solo limone e aceto ecco qual è il trucchetto semplice, rapido e davvero efficace per togliere quel fastidioso gusto troppo amaro del radicchio