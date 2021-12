Le più recenti statistiche hanno confermato come gli italiani siano i consumatori di pasta più affezionati del Mondo. Probabilmente non c’era bisogno di dirlo, ma i dati commerciali parlerebbero addirittura di ulteriori aumenti delle vendite. D’altronde, anche nel dubbio e nella fretta, mettiamo su un piatto di pasta al volo per tutta la famiglia. Solitamente ci mettiamo ai fornelli per cuocere la pasta con due obiettivi primari: preparare qualcosa di veloce e gustoso e sperimentare una ricetta nuova. Proprio in quest’ottica, scordiamoci per una volta carbonara e amatriciana e proviamo questa squisita pasta che sta facendo impazzire tutti. Dopo aver visto con successo che è semplicemente squisito questo piatto di pasta veloce ed economico che sta conquistando tutti.

Le penne indiavolate

Pur nella semplicità di questo piatto, siamo stati letteralmente travolti dal suo sapore intenso e molto personale. Vedremo come cucinare le penne indiavolate con le melanzane per 4 persone:

400 grammi di penne, ma potrebbero andare bene anche i maccheroni;

200 grammi di melanzane;

1 pomodoro;

1 cipolla;

prezzemolo;

aglio;

sale e pepe;

peperoncino;

olio extravergine di oliva;

pecorino possibilmente stagionato.

Come possiamo ben vedere gli ingredienti sono praticamente sempre i soliti, ma il sapore colpirà davvero tutti. Vediamo assieme la preparazione:

prepariamo le melanzane a nostro piacimento, sia fritte, che sulla griglia, che rosolate nell’olio;

mettiamo a bollire la pasta;

facciamo il soffritto con la cipolla tritata finemente, il pomodoro, aglio, olio e regolando di sale e pepe;

quando il soffritto sarà ben dorato, aggiungiamo anche le nostre melanzane, facendo saltare a fuoco vivo per un paio di minuti, aggiungendo del peperoncino e del prezzemolo. Ovviamente, in caso di bambini, riduciamo la quantità di peperoncino per non creare eventuali disturbi di stomaco;

scoliamo la pasta mantenendola rigorosamente al dente e uniamola al nostro splendido sugo, spolverando poi con una dose abbondante di pecorino;

serviamo a tavola, eventualmente con un’ulteriore aggiunta di formaggio e una spolverata di prezzemolo.

