Lunedì con il botto per questo segno zodiacale, ma non solo per la giornata di oggi ma per tutta la settimana. Almeno questo è quello che dicono le stelle. Infatti, una vera settimana d’oro e con i fuochi d’artificio si prospetta per questo segno zodiacale che quindi dobbiamo assolutamente vivere a pieno.

Stiamo per lasciarci alle spalle il 2021 e tra poco daremo il benvenuto al 2022. Anno che si presenta con dei grandi punti di domanda. Se per i capodanni passati, potevamo un pochino immaginare la strada che avrebbero intrapreso i nuovi anni, per questo, invece, risulta un po’ complicato. Tante le incognite e tanto da sistemare.

Una cosa però si sa, ed è meglio di non sapere nulla. Infatti gli esperti hanno svelato il colore tendenza da indossare nel 2022 ed è questa meraviglia. Quindi, se vogliamo portarci avanti, possiamo iniziare a buttare un occhio su alcuni capi di questo colore. E magari possiamo dire basta con i soliti cappotti e i noiosi piumini, perché è questo il capo invernale che torna di moda e sta bene su tutto. Se poi lo acquistiamo del colore tendenza 2022, abbiamo veramente vinto alla lotteria. Ma invece di proiettarci troppo nel futuro, cosa nasconde questa settimana pre-natalizia?

Una vera settimana d’oro e con i fuochi d’artificio si prospetta per questo segno zodiacale

Tutti coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete, infatti, vedranno una settimana abbastanza positiva. Dunque, domani ci sarà l’ingresso di Marte dal Sagittario, e questo significa una cosa ben precisa. Ci sarà un momento di grande splendore. La vita di coppia farà i fuochi d’artificio, ci saranno momenti molto intensi e le emozioni governeranno la settimana. E forse sarà colpa del Natale o forse no, ma in questa settimana si darà di più.

Anche per i cuori solitari potrebbe aprirsi un piccolo spiraglio. Ma non viviamo questa esperienza come una delle tante, è importante crederci. Perché solo credendoci veramente arriverà il successo.

Chi invece è in un momento di crisi vedrà oro, nel senso che vedrà finalmente una bella via d’uscita. La strada dell’amore oppure quella solitaria, che non deve essere vista, però, con disprezzo. Nel weekend quelli nati nel segno dell’Ariete avranno un’energia, derivante dalla Luna, che infonderà loro la forza per affrontare di petto i problemi. Quindi se ci sono questioni irrisolte, questo sembra essere il momento giusto per affrontare il discorso. Senza timore, a cuore aperto, con la voglia di risolvere il problema e andare avanti.

