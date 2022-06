Arriva l’estate e gli hair stylist più famosi hanno già pronti i tagli che invaderanno letteralmente le spiagge. Da San Diego a Miami, da Saint Tropez ad Ibiza, da Rimini a Porto Cervo, ormai sono questi i tagli sovrani dell’estate. Dopo una primavera dove abbiamo visto molta indecisione per quanto riguarda i tagli di capelli, l’estate sembra mettere d’accordo tutti gli esperti. Abbiamo infatti registrato come in primavera il mixie abbia rubato il podio al bob rubacuori direttamente dagli anni’ 90. La frangetta folta ha dominato le riviste di aprile e maggio. Ora, invece con questi tagli estivi non occorreranno più estenuanti sedute di messa in piega. Lo styling è decisamente semplice ma mai lasciato al caso. Vediamo quindi le linee guida per i tagli di capelli estate 2022 e come possiamo essere sempre in ordine in poche mosse.

Scordiamoci lacca, piastra e ferri arricciacapelli perché lo styling dura pochissimo con questi tagli di capelli adatti a 30 come a 50 anni

Per prima cosa occorre parlare del bob perché il caschetto si allunga e raggiunge la clavicola. Sembrerebbe controproducente per la stagione calda, aggiungere centimetri al classico bob sotto le orecchie ma in realtà non è così. Il caschetto corto ha più necessita di styling mentre una lunghezza che arrivi alle spalle ci consente di raccogliere i capelli ad esempio per una nuotata. Inoltre la messa in forma, assicurano i look maker, è assolutamente easy. Una noce di schiuma o di spray per lo styling, aiutandoci stringendo le ciocche con le mani, ci permette di dare un aspetto leggermente mosso. L’effetto che si vuole ottenere è moderatamente spettinato come se fossimo appena state al mare.

La frangia vedo, non vedo

La frangetta continua ad imperversare sulle passerelle e sulle riviste di moda ma non è più folta come nella scorsa stagione. Si tratta di pochi fili che ricadono morbidi sulla fronte. Questa soluzione è perfetta per non mettere in evidenza le piccole rughe perioculari. Allo stesso tempo però ci aiutano a nascondere le rughe d’espressione sulla fronte. Come gestirla dunque in fase di messa in piega? Questa frangia non va gonfiata ma lasciata cadere spontaneamente sulla fronte. In fase di asciugatura basteranno pochi secondi di asciugacapelli con diffusore dall’alto verso il basso.

L’effetto spettinato

Per l’estate 2022, i tagli proposti sono lo shag e il mixie oltre al bob lungo come abbiamo visto. Lo shag ha una scalatura lungo tutta la lunghezza della chioma ma già a partire da sopra le orecchie. In questo modo si dona volume naturalmente alla parte superiore senza che sia necessario il sostegno con boccoli od onde. Anche in questo caso lo styling è semplicissimo: asciugatura con diffusore a testa in giù. Il mixie è, invece, un miscuglio di elementi di due tagli come ad esempio il bob e il pixie. In questo caso avremo un taglio corto sopra e più lungo sino alle spalle nella parte posteriore della nuca. Scordiamoci lacca, piastra e ferri arricciacapelli, anche in questo caso basterà una pettinata con la spazzola ragno sempre con la testa rivolta verso il basso.

Lettura consigliata

Basta con tinta bionda o balayage, l’effetto colore che sta impazzando per l’estate 2022 ci ringiovanisce anche dopo i 50 anni