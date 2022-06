Le pentole di rame che si utilizzavano comunemente in cucina fino a qualche decennio fa, oggi sono diventate per molti dei vecchi cimeli, oppure degli oggetti puramente decorativi da appendere alle pareti. Ormai sono state quasi completamente sostituite da pentole e padelle di acciaio o di altri materiali molto più semplici da pulire rispetto al rame. Ma anche se non le utilizziamo più in cucina, questo non vuol dire che non possano trovare altri usi in casa. Invece di lasciarle ad accumulare polvere in qualche armadio, o appese alla parete del seminterrato, le pentole di rame possono tornare utili nella nostra quotidianità e avere una seconda vita. Ma vediamo qualche suggerimento per renderle subito utili.

Facciamo felici gli uccelli selvatici

Uno degli usi più semplici, e più pittoreschi, delle vecchie pentole di rame è di trasformarle in bagni e mangiatoie per gli uccelli selvatici. Gli amici pennuti verranno a trovarci e troveranno rifugio nel nostro giardino se gli offriamo una mangiatoia e, soprattutto nel periodo estivo, un bagno dove rinfrescarsi. Scegliamo dei vassoi o delle pentole larghe e poco profonde a questo scopo, e posizioniamole in un posto sicuro dai gatti e da altri predatori. Assicuriamoci di dare agli uccelli solo cibi adatti a loro, e non alimenti umani che potrebbero fargli male. Per quanto riguarda il bagno, mettiamo all’interno qualche ciottolo su cui gli uccelli potranno posarsi in tutta tranquillità e avventurarsi nell’acqua gradualmente.

Non lasciamole a prendere polvere nei mobili o appese al muro, ecco tre geniali usi alternativi per le vecchie pentole di rame

Il secondo uso delle pentole di rame è di trasformarli in porta candele. Questo uso è particolarmente indicato per le pentole di rame più piccole, come ad esempio gli stampi per budini o i pentolini. Recuperiamo la cera delle candele sciolte, e usiamola per creare altre candele scaldandola a bagnomaria dentro una pentola di rame, utilizzando uno spago come stoppino.

Splendide e pittoresche fioriere

Non lasciamole a prendere polvere nei mobili, perché le pentole di rame sono perfette per dare un tocco vintage e raffinato al nostro giardino, balcone o terrazzo. Le pentole di rame possono infatti diventare degli splendidi vasi o delle fioriere originali che tutto il vicinato ci invidierà. Dato che non hanno fori sul fondo, scegliamo per le nostre fioriere delle piante che non necessitano di innaffiatura frequente, onde evitare che si formino dei ristagni d’acqua all’interno della pentola. Faranno un figurone nel nostro giardino.

