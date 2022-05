Se stelle del calibro di Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow o Sarah Jessica Parker stanno adottando questa colorazione di capelli, sarà sicuramente la tendenza dell’estate 2022. Abbiamo visto come, dopo la pandemia, molte star abbiano deciso di mostrarsi orgogliosamente con i capelli grigi.

Fra queste deve essere citata la celebre attrice Andie MacDowell che ha solcato diversi tappeti rossi con un’invidiabile chioma sale e pepe. Molte di noi durante il lockdown si sono cimentate in tinte fai da te mentre altre hanno lasciato che i capelli diventassero canuti. Non c’è assolutamente nulla di cui vergognarsi nel mostrare la propria età. Il quesito, infatti, che molte si ponevano era questo: “Perché un uomo dalla capigliatura sale e pepe sarebbe interessante e una donna sarebbe vecchia?” Donne decise come la Aniston hanno trovato il giusto compromesso: i riflessi Herringbone ossia i riflessi a spina di pesce.

Basta con tinta bionda o balayage, l’effetto colore che sta impazzando per l’estate 2022 ci ringiovanisce anche dopo i 50 anni

Questa tecnica dei più famosi coloristi sta già spopolando. Molti corsi di aggiornamento per parrucchieri stanno proponendo questo metodo. I capelli grigi entrano a far parte delle sfumature di colore. Partendo dalla riga in mezzo al capo, si propongono gradazioni dal biondo platino al biondo miele seguendo una disposizione a zig-zag. I riflessi vengono disposti a spina di pesce come la posa del parquet nei pavimenti. Si tratta di un nuovo modo di sfumare il colore, con disposizione in diagonale. In questo modo i capelli grigi non sono coperti ma inglobati nella colorazione. Quest’ultima può incorporare toni caldi e toni freddi. Non è un caso che poco fa abbiamo fatto una similitudine con i pavimenti con posa a spina di pesce. Il colorista Tom Smith ha affermato che spesso mostra alle proprie clienti delle immagini di parquet per individuare le sfumature e gli effetti che si intenda ottenere.

Sfoggiamo dunque i nostri capelli grigi con consapevolezza perché questo effetto colore ci renderà giovani come la Aniston. Dunque, basta con tinta bionda o balayage perché non ci serve più coprire i fili d’argento.

