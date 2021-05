Caldo e belle giornate non sono sinonimo solo di mare. Pochi sono a conoscenza della varietà di paesaggi naturali presente nel nostro Paese. Molti sono straordinari, di bellezza estrema, e si lasciano scoprire anche in brevi weekend e senza bisogno di prenotazione.

Se si è amanti dell’acqua e si è in cerca di refrigerio, ecco un’ottima ragione per scoprire le 6 cascate d’acqua più affascinanti e mozzafiato d’Italia dove godere di una natura e un panorama unici. Ci si troverà immersi in scenari naturali da cartolina, meravigliosi e lussureggianti. Questa è l’impagabile bellezza delle cascate italiane.

Partiamo dal Nord

Cominciamo dalla Valle d’Aosta, regione a Nord Ovest della penisola, dove nel cuore del Parco del Gran Paradiso si trova una cascata molto speciale. Si tratta delle cascate di Lillaz, a Cogne, raggiungibili in pochi minuti proprio dalla contrada. Il sentiero facile e pianeggiante giunge in una radura che si apre sulla vista di ben 3 getti d’acqua. In basso, si forma un laghetto dall’acqua limpida. Un luogo per grandi e piccini, perfetto per una giornata in famiglia.

In Piemonte, invece, proponiamo la cascata del Toce, immersa in paesaggio montano della Val Formazza. É una delle più alte con le cascata delle Marmore e dello Stroppia, con un salto d’acqua di 143 metri. Il panorama qui si gode da un punto panoramico costruito per lo scopo. In Valle si può anche godere di ottimo cibo tradizionale e di passeggiate immerse nel verde.

Italia del centro

In Toscana, nella campagna maremmana, s’incontrano delle cascate molto speciali. Siamo a Saturnia che ospita la curiosa vista delle piscine delle cascate del Mulino, nate dalle acque sulfuree del Gorello. L’acqua infatti raggiunge i 37,5°C e ospita il Plancton Termale. Terrazzamenti dove immergersi e godersi l’acqua rigenerante e benefica.

Andiamo in Abruzzo per trovare delle cascate che sembrano uscite dal film di Indiana Jones. Le cascate naturali del Rio Verde sono immerse in un’oasi protetta in provincia di Chieti. Il loro fascino è costituito dal verde lussureggiante, incontaminato, nel quale sono immerse e dal triplice salto nel vuoto dell’acqua. Un vero paradiso.

In Sardegna troviamo una cascata che si getta nel mare. È quella di Capo Nieddu, nella costa di Cuglieri. Un vero spettacolo della natura specialmente nei periodi di piena. Si avrà l’opportunità di assistere allo sposalizio tra acque marine e acque dolci.

Per ultima la Sicilia con la riscoperta cascata del Catafurco, nel Parco dei Nebrodi. Un percorso verde con alberi antichissimi porta alle acque refrigeranti e cristalline del Catafurco, una cavità naturale scavata nella roccia. Il getto d’acqua è scenografico e potente, la piscina dove si può fare il bagno riflette la bellezza del sole. Ecco, dunque, come scoprire le 6 cascate d’acqua più affascinanti e mozzafiato d’Italia dove godere di una natura e un panorama unici.

