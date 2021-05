L’invecchiamento è un processo naturale nella vita di ogni essere vivente. L’essere umano è l’unico a voler arrestare il corso degli eventi. Ma se arrestare totalmente l’invecchiamento del fisico e della mente è impossibile, si può cercare di rallentarlo. Sono molti i modi per mantenersi giovane il più a lungo possibile.

Molti danno importanza all’apparenza esterna, al fisico, alle rughe e agli inestetismi. Ma bisogna tener conto di molti altri fattori che intervengono nel processo di invecchiamento. In questo articolo troveremo svelate le 7 pessime abitudini più comuni e apparentemente innocue che causano rughe e invecchiamento di corpo e mente.

Cosa succede a chi tratta male il corpo?

All’apice della piramide due abitudini di cui si tiene poco conto ma che influiscono enormemente nell’invecchiamento cellulare. Stiamo parlando del fumo e dell’alcool. Non è una novità che fumare distrugge polmoni e danneggia il cuore e la salute delle arterie. Inoltre, la pelle di chi fuma è visibilmente più opaca, meno elastica e pura.

A sua volta l’alcool è nemico degli antiossidanti che contrastano l’invecchiamento. Consumarne troppo fa male al fegato, alla milza, ma anche alla pelle che risulta disidratata. A queste due abitudini si aggiunge la cattiva alimentazione. Ma è soprattutto il consumo di zucchero che genera nella pelle inestetismi, grasso adiposo, cellulite e perdita di elasticità della pelle. Non molti sanno che lo zucchero è portatore di rughe precoci.

Svelate le 7 pessime abitudini più comuni e apparentemente innocue che causano rughe e invecchiamento di corpo e mente

Quando si dice sonno ristoratore non è solo un modo di dire. Infatti dormire è fondamentale per il benessere del corpo e della mente. Dormire poco, per esempio per chi soffre di insonnia o chi lavora di notte, vede stanchezza e segni di invecchiamento aumentare ogni giorno. Proprio durante le ore di sonno le cellule della pelle riparano i tessuti danneggiati. Se non si dorme questo processo non avviene.

Lo stile di vita è molto importante. Persone poco attive, sedentarie, ma anche che non sanno rallentare nel lavoro o con la famiglia subiscono con evidenti segni di invecchiamento. Lo sport aiuta a rafforzare le pareti del cuore e non elimina il cortisolo, causa dei segni del tempo.

Anche sapersi godere momenti di relax e di felice silenzio e far niente diventa importantissimo. Le tossine non sono solo fuori da noi, ma si producono anche con livelli di stress o dolore alti. Quindi prendiamo una pausa quando serve e fermiamoci.

Per finire un’abitudini che sembra banale. Non molti sanno che strofinarsi gli occhi è un movimento che rompe il collagene intorno agli occhi e rende la zona soggetta a rughe, occhiaie e capillari rotti.