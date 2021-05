Spesso siamo alla ricerca di paesaggi esotici, attrazioni spettacolari che pensiamo di non trovare in Italia. Invece, il nostro paese offre una ricchezza infinita di luoghi che non ci saremmo mai aspettati di trovare. Ad esempio, In Italia abbiamo una delle cascate più alte d’Europa circondate da un parco rigoglioso ricco di grotte che pochi conoscono. Vediamo dove si trova e perché dovremmo visitarla almeno una volta nella vita.

Tra storia e leggenda

La cascata è stata creata dall’uomo, per precisione dai Romani per evitare che il fiume Velino straripasse e creasse zone paludose intorno a Rieti. Ha subito diverse modifiche nel corso dei secoli sino ad arrivare all’aspetto che ha oggi, con ben tre salti per un’altezza totale di 165 m.

La leggenda, come sempre, lascia più spazio all’immaginazione. Si dice infatti che la cascata sia nata da una storia d’amore impossibile. I protagonisti sono la ninfa Nera e il pastore Velino, ma erano osteggiati da Giunone. Infatti, l’amore tra umani e Dei era proibito e per questo la condannò a trasformarsi in fiume. Dopo aver consultato una Sibilla, Velino decise di buttarsi da un’altura dentro al fiume perché pensava che la sua amata stesse annegando. Giove, commosso, trasformò Velino in acqua, che, con il suo salto, si ricongiunse a Nera per sempre. Fu così che nacque la cascata.

La Cascata nel cuore dell’Italia

Ebbene sì, in Italia abbiamo una delle cascate più alte d’Europa circondate da un parco rigoglioso ricco di grotte che pochi conoscono. Stiamo parlando della Cascata delle Marmore, così chiamata perché ha scavato il suo passaggio nel travertino, roccia simile al marmo. Queste si trovano all’interno di un parco più ampio nella valle del Nera, In Umbria. Si tratta quindi di un’attrazione facilmente raggiungibile da buona parte d’Italia. Oltretutto, sia il Belvedere superiore che quello inferiore sono ben collegati. Ci si può accedere agevolmente dall’autostrada, ma anche usando i mezzi pubblici. All’ingresso dobbiamo pagare un biglietto di ingresso che verrà utilizzato per il mantenimento di tutto il parco.

Attenzione, ci sono giorni e orari precisi in cui visitare il parco

Il Parco della Cascata delle Marmore offre tantissime occasioni di divertimento per tutta la famiglia. È ricco di sentieri per delle passeggiate all’aria aperta fra i boschi rigogliosi di macchia mediterranea. Il sistema delle acque ha anche creato numerose grotte, alcune delle quali visitabili. È fornito di servizi ed è sempre possibile chiedere il supporto di una guida, che ci saprà mostrare tutte le meraviglie di questo parco protetto ricco di flora e fauna. Infatti, questa è stata nominata area SIC ed è inclusa nella Rete natura 2000.

Dobbiamo però organizzarci per visitarlo all’orario giusto. Infatti, il flusso della cascata è regolato manualmente. Per sapere i giorni e gli orari in cui questo avviene dobbiamo aggiornarci sul loro sito ufficiale.

