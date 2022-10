Scopriamo la verdura di ottobre ed i mille benefici che presenta per l’organismo

Ottobre sta quasi per finire. Proprio per questo motivo dobbiamo, il più possibile, usufruire di tutti i benefici che questo mese porta. Ad esempio, a livello alimentare, con ottobre arrivano numerosi frutti buoni ma anche tanta verdura salutare. Oggi quello che andremo a fare è proprio andare a scoprire quali siano gli ortaggi di questo mese e a scoprire i benefici di alcuni.

Perché la verdura fa bene?

Tra i vari consigli che sentiamo, spesso ci viene detto di consumare una porzione di verdura almeno 1 o 2 volte al giorno. Questo è vero, in quanto gli ortaggi sono ricchi di vitamine e sali minerali. Questi sono importantissimi per la nostra salute. Ci possono essere alcuni alimenti che gonfiano la pancia, tra cui alcune verdure. Bisogna dire però che è un fattore molto soggettivo. Andrebbe capita la causa e bisognerebbe poi agire di conseguenza.

Scopriamo la verdura di ottobre e quanto alcuni ortaggi siano benefici

Fatta questa premessa, possiamo entrare più nel vivo del discorso. Andiamo a fare una lista degli ortaggi da poter consumare nel mese di ottobre:

broccoli;

carote;

catalogna;

cetrioli;

cime di rapa;

funghi;

scorzonera;

zucca;

zucchine;

melanzana;

menta;

cavolini di Bruxelles.

Questi sono solo alcuni degli alimenti. Ora scopriamo la verdura di ottobre più nel dettaglio e andiamo a conoscerne meglio qualcuna.

Benefici dei cavoletti di Bruxelles

Tra la verdura di questo mese ci sono i cavoletti di Bruxelles. Si presentano con una forma rotonda. Sono abbastanza piccoli ed il sapore è alquanto delicato. Sono propri di questo periodo dell’anno, in quanto crescono da fine ottobre/inizio novembre fino a marzo. Dunque, questo è proprio l’inizio della loro crescita. Consumare una giusta quantità di cavoletti avrebbe tanti benefici sulla salute. Infatti, grazie alla presenza di numerosi antiossidanti e vitamina C, andrebbero a proteggere l’organismo da alcune forme patologiche. Bisogna però stare attenti per chi soffre di tiroide, perché in questo caso bisogna consumarli in quantità moderate.

Cos’è la catalogna e quali sono le sue proprietà nutrizionali

È una pianta anch’essa ricca di vitamine e sali minerali. Non è conosciuta da tutti, proprio per questo ne andremo a parlare. Proprio per la presenza di tanti minerali, come ad esempio il potassio, lo si considera un alimento che aiuterebbe chi ha deficit di minerali. In particolar modo la si può consumare, in questi casi, anche cruda. Tra le sue varie azioni, evidenziamo il fatto che sia antidiuretica e disintossicante. Molto consigliata a chi soffre di stitichezza, la presenza di fibre aiuta molto in questi casi.

Una cosa molto positiva è che è davvero un alimento che presenta un basso contenuto di calorie. Infatti, 100 g di catalogna apportano tra le 10 e 20 kcal. Davvero un valore molto basso, che viene sfruttato soprattutto da chi fa sport oppure segue una dieta ipocalorica. La catalogna può essere usata in cucina per preparare numerose insalatone oppure per un ottimo pinzimonio. Tutta questa sarebbe la verdura di ottobre ed i mille benefici che possiamo usufruire in questo mese.