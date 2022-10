Dritte per capire se qualcuno ci spia dalla fotocamera su cellulare e pc

In un Mondo tecnologico quale è il nostro, dove tutti utilizziamo quotidianamente dispositivi elettronici dotati di connessione, è normale avere paura per la propria privacy. Abbiamo il timore che qualcuno possa venire a conoscenza di dati sensibili e degli affari nostri, informazioni che potrebbe usare per scopi poco leciti. Per capire se il nostro telefono sia sotto controllo da parte di qualcuno, dobbiamo prestare attenzione ad alcuni particolari.

Controlliamo frequentemente il credito residuo per accertarci non cali drasticamente senza alcun motivo apparente per noi. Prestiamo attenzione se lo schermo del telefono dovesse spegnersi e accendersi frequentemente quando non in uso. Altresì, per sapere chi spia il nostro telefono, dovremmo chiamare *#21#, così sapremmo se è attivo il servizio di deviazione chiamate ed sms. Per scoprire verso quale numero ci servirà chiamare *#62#. Per disattivare la deviazione della chiamata invece useremo ##02#.

Nel caso volessimo scoprire invece la presenza estranea di qualcuno su WhatsApp, basterà controllare in Impostazioni i dispositivi collegati.

Veloci dritte per capire se qualcuno ci spia dalla fotocamera

Potremmo temere che qualcuno possa venire a conoscenza dei nostri dati ma anche che possa guardarci durante i nostri momenti privati tramite la fotocamera. Un controllo di questo tipo potrebbe spiegare il perché la batteria si scarica velocemente. L’uso costante della fotocamera infatti consumerà parecchia carica. Potrebbe quindi esserci un software spia sul nostro telefono. Converrà pertanto passare in rassegna tutte le app che abbiamo installato. Su Android dovremo aprire il Google Play Store, cliccare sulle lineette orizzontali del menù e selezionare le mie app.

Su IOS invece dobbiamo raggiungere la libreria delle app. Prendiamo il nostro iPhone e scorriamo col dito verso destra, dopo la schermata home spunterà l’elenco completo. Assicuriamoci non vi siano applicazioni a noi non note e, qualora ci fossero, liberiamocene dopo esserci assicurati non facciano parte del software di fabbrica.

Ultimata quest’operazione, dovremo controllare i permessi o autorizzazioni delle app. Dobbiamo accertarci di quali abbiano reale accesso alla fotocamera. Sia su iPhone che Android dovremo andare nelle impostazioni e nel medesimo menù potremmo anche controllare quali app consumino più giga.

Su Android dovremo trovare il pulsante app

Cliccando su ogni singola app vedremo quali permessi abbia e se tra questi rientri quello alla fotocamera. L’autorizzazione, infatti, ci permetterà di capire quale app sta usando la fotocamera. Concediamo l’accesso solo alle applicazioni di cui siamo sicuri e con cui dovremo utilizzarla.

Sul pc dovremo controllare le app installate sfogliando lo store o dal menù che si apre premendo il tasto start. Per quanto riguarda le autorizzazioni dovremo andare in impostazioni, poi privacy e sicurezza, fotocamera. Concediamo l’accesso alla fotocamera. Da lì potremo andare poi su ogni singola app per autorizzarla o meno. Controlliamo anche le autorizzazioni concesse ai siti aprendo le impostazioni del nostro browser.

Coprire la webcam e altre indicazioni

Sull’iPhone possiamo capire immediatamente se la fotocamera è in uso, visualizzeremo un pallino verde in alto a destra sullo schermo. Se di colore arancione indicherà invece l’impiego del microfono. Sul pc invece si potrebbe comprendere dalla lucina lampeggiante della webcam in funzione. La webcam che rimane accesa infatti indicherebbe che sta funzionando.

Tra le dritte per capire se qualcuno ci spia dalla fotocamera del cellulare o in altro modo, vi sono dei codici informatici da utilizzare. Andiamo sul browser del cellulare Android o iOS e digitiamo localhost: 8888. Potrebbe comparirci così il menù del software che ci controlla. Nel caso avessimo conferma di essere spiati o continuassimo a vivere con tale dubbio, possiamo agire in diversi modi. Oltre a disinstallare app sospette, sarà bene ripulire e ripristinare totalmente il sistema del pc o del telefono. Dopo di che, utile sarà installare un programma anti malware.

Una soluzione artigianale molto diffusa ed efficace sarà coprire la webcam del pc o la fotocamera del telefono quando non l’usiamo. Basterà un cerotto o del nastro carta, in questo modo nessuno ci potrà spiare.