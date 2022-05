Agli Italiani, come noto, piace lo sport, soprattutto in TV. Ci emozioniamo durante i magici 90 minuti di una partita di calcio. Non solo calcio però. Durante le scorse Olimpiadi di Pechino ci siamo appassionati allo sport del curling. Ora alcuni di noi non possono fare a meno di seguire set dopo set le imprese dei campioni di tennis nostrani, fra cui Sinner o Berrettini. Se però, volessimo riporre il telecomando e cimentarci sul campo di terra battuta, in questo articolo forniremo alcune informazioni basilari. Abbiamo già, parlato di quanto sia fondamentale l’attività fisica per prevenire l’Alzheimer e la demenza mantenendo il cervello e fisico attivi. Per praticare il tennis però non dobbiamo soffrire di mal di schiena. In questo caso saranno necessarie delle sedute di Body Butterfly, sport benefico per mal di schiena.

Scopriamo come vestirsi e quanto costa iniziare a praticare il tennis, mentre seguiamo le imprese di Sinner e Djokovic al Roland Garros

Per praticare il tennis e quindi iniziare a prendere lezioni, serve per prima cosa il giusto outfit. Per quanto riguarda l’abbigliamento donna, la tenuta da tennis si compone di un miniabito o di due pezzi. Naturalmente il prezzo varia molto a seconda delle marche. Si va dalle 30 alle 60 euro per le gonnelline con pantaloncino, alle 30 euro per le canotte. Le tenute invece di un solo pezzo partono dalle 40 euro ma può superare anche le 90 euro. Passando all’abbigliamento uomo troviamo magliette dalle 40 euro fino alle 80 euro per le linee firmate dai campioni blasonati. I pantaloncini hanno una fascia di prezzo dalle 30 euro sino alle 70. Le scarpe per terra rossa sono l’elemento più costoso perché partono dalle 120 alle 160 euro.

Le lezioni ed i corsi di tennis per principianti

Il tennis, un tempo, era considerato uno sport elitario, che praticavano solo i benestanti. Si tratta, invece, di uno sport estremamente democratico perché può esser praticato da donne e uomini indifferentemente. Si può iniziare a giocare a qualsiasi età. Il range di prezzi è abbastanza ampio e dipende da alcune variabili come il curriculum del maestro o quanti tennis club ci sono in zona etc. Una lezione con un tennista professionista può arrivare a 60 euro/h. Di norma la tariffa più ricorrente è di 25 euro all’ora con la prenotazione del campo inclusa.

Scopriamo come vestirsi per giocare a tennis perché probabilmente il tennis sarà lo sport dell’estate.

Lettura consigliata

Non solo pancia piatta e vitino da vespa, ecco 5 modi con cui potremmo riciclare in modo creativo il gioco delle nonne