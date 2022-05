Il volto è uno dei biglietti da visita da mostrare con orgoglio quando si incontrano persone nuove. Il primo impatto, infatti, si ha proprio con gli occhi ma anche con la fronte e il naso di una persona. Le cure e le attenzioni che dedichiamo a questa parte del corpo sono sempre molte. In molti lamentano una fronte eccessivamente spaziosa mentre altri vorrebbero renderla più ampia. La fronte spaziosa nell’antichità era simbolo di saggezza, i filosofi dell’antica Grecia, da Socrate a Platone, erano rappresentati proprio con la fronte molto ampia. Per questo motivo non dovrebbe essere considerato un difetto ma una virtù. Sia in un caso che nell’altro, la cosa più importante dovrebbe essere la ricerca di proporzioni armoniose, per riequilibrarle si potranno utilizzare alcuni trucchetti.

Oggi, in particolare, si andrà a vedere come rendere una fronte di dimensioni ridotte più ampia e proporzionata al resto del viso. In questo modo si riuscirà anche ad apparire più giovani senza interventi invasivi.

Ecco come ringiovanire il viso valorizzando la fronte non solo con capelli e frangia ma anche con 2 trucchi da esperti

Un primo trucco per mettere in risalto la fronte, nascondendola, è optare per la frangia. Recandosi dal proprio parrucchiere di fiducia si potrà decidere insieme il taglio con la frangia che più fa al caso nostro. Dal mullet rivisitato in maniera contemporanea ai caschetti con frangia, sono tanti i tagli che si potranno scegliere. Molto dipenderà anche dalla propria tipologia di capello, la differenza tra riccio e liscio è abissale. Tuttavia, non tutti riescono a sopportare a lungo la frangia, chi ha capelli che si sporcano rapidamente la abbandonerà dopo poco tempo. O la si ama o la si odia, non esistono vie di mezzo. Una frangia alta sarà ottima per ampliare la fronte ma anche per nascondere eventuali rughe di espressione.

Riga

In alternativa alla frangia, poi, si potrà optare per una riga in mezzo che otticamente renderà più ampia la fronte. La riga potrà essere abbinata a una coda bassa perfetta per affrontare il caldo del periodo estivo.

Sopracciglia per ampliare la fronte bassa

Un terzo trucco per ampliare una fronte bassa è quello di optare per sopracciglia di medie dimensioni. Un tempo andavano molto di moda le sopracciglia sottili, tanto che in molte, a forza di utilizzare la pinzetta, sono arrivate a rovinarsele definitivamente. Negli ultimi anni, però, le tendenze sono esattamente opposte e si preferiscono sopracciglia più spesse. Ecco, chi vuole rendere più ampia la fronte dovrebbe scegliere una via di mezzo tra le due.

Illuminante

Con il trucco si potrà ingrandire la fronte senza dover stravolgere sopracciglia o capigliatura. Infatti sarà sufficiente utilizzare dell’illuminante su fronte, naso e tempie per vederla immediatamente più ampia. L’illuminante andrà utilizzato dopo aver passato il fondotinta perfetto per il proprio incarnato. Meglio, poi, non eccedere con il trucco degli occhi, sia mascara che matita o eye-liner. Dunque, ecco come ringiovanire il viso valorizzando la fronte bassa e nascondendo anche eventuali rughe.

