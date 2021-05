In questo periodo incerto, in cui tutti viviamo prevalentemente all’interno delle mura domestiche, vedere la rinascita del mondo vegetale ci trasmette un senso di speranza. I fiori ne sono gli elementi principali con i loro colori e profumi che ci conquistano o semplicemente ci rallegrano. Molto spesso tendiamo a concentrarci su piante e fiori conosciuti come le stupende rose, gerani, ortensie, gigli per citarne alcuni. In realtà esistono numerosissime tipologie di piante e fiori che risultano semplici da coltivare anche in casa. I social sono pieni di immagini di fiori bizzarri per la loro forma che richiama altri elementi. Ne esistono veramente tanti! A forma di labbra, angelo, ballerine, insetti, animali vari. Rimaniamo stupiti e pensiamo che si tratti di immagini modificate al PC oppure riflettiamo sul fatto che siano difficilissimi da coltivare in casa. Ma scopriamo come avere questi fiori particolari per balconi fioriti ed invidiati dai nostri vicini.

Non ci avevamo fatto mai caso ma possiamo avere dei fiori particolarissimi anche nei nostri giardini

Scorrendo sui social notiamo spesso, dei fiori dalle forme o dai colori particolari che colpiscono la nostra attenzione. Rimaniamo sbalorditi, sorridiamo e soprattutto alcuni di noi vorrebbero averli nei proprio giardini o balconi. La primavera è la stagione dei fiori per eccellenza quindi è arrivato il momento giusto per ottenere finalmente questi bizzarri fiori. Scopriamo come avere questi fiori particolari per balconi fioriti ed invidiati dai nostri vicini.

Chi non è rimasto colpito a vedere ad esempio un fiore a forma di colomba? Esiste sul serio. Questo magnifico esemplare, da poco rinominato come fiore di Pasqua, per il suo richiamo alla colomba della pace è veramente straordinario. Il suo nome scientifico è Haberania radiata ed appartiene alla famiglia delle orchidee. Esso nasce partendo da un piccolo tubero da piantare è la fioritura avviene a Luglio. Per potere crescere bene preferisce ambienti paludosi o comunque umidi.

Un altro esempio che sicuramente avrà colpito tutti noi è il fiore ‘pulisci bottiglie’. Rinominato così dai più, il suo nome scientifico è Callistemon è fa parte della stessa famiglia del mirto. È una pianta veramente facile da coltivare anche in vaso e richiede solo una grande quantità di acqua in primavera ed in estate e poca nelle altre due stagioni.