A volte capita di imbattersi in termini giuridici, dei quali non avevamo mai sentito parlare. Nella vita di tutti i giorni non utilizziamo parole come quelle presenti nel codice. Ad esempio quando andiamo a fare la spesa, non diciamo sto andando a concludere un contratto di compravendita. Oppure quando il legislatore parla di negozio giuridico, la prima cosa che ci viene in mente è un’attività commerciale. Ogni giorno, compiamo azioni rilevanti giuridicamente. Tanto che viene detto costantemente che il diritto privato segue l’uomo dalla culla alla tomba. Ovviamente ognuno di noi non può avere una laurea in Giurisprudenza per vivere. Ma come è scritto nelle aule di ogni tribunale italiano “la Legge non ammette ignoranza”.

A chi non è mai capitato di avere una discussione in condominio causata da perdite di acqua. Probabilmente questo è uno dei fattori scatenanti di molte liti nella vita condominiale. Ma la legge disciplina anche questo con un termine poco conosciuto. Quindi prestiamo attenzione a questo termine giuridico di cui non tutti sono a conoscenza che potrebbe creare ripercussioni legali.

Tutto quello che c’è da sapere e di cui non eravamo a conoscenze sullo stillicidio

Ecco comparire questo parolone:stillicidio. Stiamo tranquilli però che a parte l’assonanza con il termine omicidio, non c’è nessun collegamento. Lo stillicidio rappresenta lo scolo delle acque prodotte dall’azione dell’uomo. Infatti questo viene regolato dal codice separatamente rispetto allo scolo delle acque naturali, ad esempio durante una tempesta.

Tornando allo stillicidio, il codice civile ha stabilito all’ art. 908 che il proprietario deve evitare lo scolo delle acque sulla proprietà del vicino. Questo deve avvenire tramite la costruzione di colatoi o il collegamento all’impianto di defluizione acque ecc. Anche la pulizia dei balconi potrebbe creare numerose liti. In questo caso infatti è stabilito che essendo la pulizia un elemento prodotto dall’uomo, l’acqua utilizzata deve essere eliminata dal proprietario stesso, senza allagare il balcone degli inquilini dei piani sottostanti.

In conclusione, se troviamo nel codice questi grandi paroloni, certamente si sta parlando di un aspetto della vita quotidiana. Bisogna allora fare attenzione a questo termine giuridico di cui non tutti sono a conoscenza che potrebbe creare ripercussioni legali.

