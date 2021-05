Con la riapertura della socialità, possiamo finalmente tornare a ospitare parenti e amici. Col caldo che si avvicina, diventa piacevole offrire a chi ci viene a trovare qualcosa di sfizioso e rinfrescante. Non solo stupiremo i nostri ospiti ma con questa seducente e geniale ricetta estiva avremo sempre pronto nel freezer un dessert gustoso e piacevole. Parliamo dei biscotti gelato, simili a quelli della gelateria, ma fatti proprio da noi. Ideali per una merenda, ma anche per un mini-dessert a fine cena.

Punto di partenza i famosi biscotti d’oro

Non possiamo farne pubblicità, ma la base di partenza di questa ricetta sono i famosi e storici biscotti secchi “oro”. Andiamo a prepararli, con questi ingredienti:

una trentina di biscotti oro;

200 ml di panna zuccherata da montare per dolci;

100 grammi di yogurt al caffè;

latte a sufficienza;

una spolverata di zucchero a velo.

La preparazione

prendiamo una terrina e montiamo con le fruste elettriche la panna fredda;

aggiungiamo quindi lo yogurt e una spolverata di zucchero a velo, continuando poi a montare;

quando la nostra crema sarà soffice al punto giusto, mettiamola in frigorifero a raffreddare per pochi minuti;

inzuppiamo nel latte i biscotti, riponendoli sulla teglia del forno per comodità;

su ognuno di essi mettiamo la crema da noi preparata, diamole un certo spessore, livelliamola e copriamola con un altro biscotto sempre inzuppato;

quando avremo finito biscotti e crema, mettiamo tutto in freezer per una decina di ore;

estraiamo dal freezer poco prima di servire, in modo che i nostri biscotti siano sì gelati, ma non congelati.

Potremmo eventualmente dividere la farcitura in due, utilizzando un liquore all’amaretto, particolarmente gradito ai più grandi.

