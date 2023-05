Scopriamo come abbinare il marrone in primavera e inverno per look invidiabili a tutte le età

Scopriamo come abbinare il marrone in primavera-proiezionidiborsa.it

Il marrone è un colore difficile che tanti amano ma altrettanti detestano. Eppure, abbinandolo con attenzione può trasformarsi nel vero protagonista del nostro outfit, vediamo come.

Uno dei colori che più crea discussioni è il marrone. Tra quelli che lo amano e quelli che, al contrario, lo detestano. Un colore autunnale e invernale, ma anche perfetto per la primavera e l’estate. Sarà sufficiente imparare ad abbinarlo con maestria. Insieme ai colori scuri, infatti, sarà più adatto all’inverno, mentre con i colori chiari alla bella stagione che sta per arrivare. Ma, quindi, come abbinare il marrone per essere sempre alla moda e chic ad ogni età? Con questi abbinamenti anche i più scettici riusciranno a convincersi ad usare il marrone in molte occasioni, più o meno formali. Vediamo, quindi, alcuni abbinamenti da non farsi scappare proprio con il marrone.

Scopriamo come abbinare il marrone in primavera

Un abbinamento perfetto per la primavera e l’estate è quello tra il rosa salmone e il marrone. Due colori che si sposano molto bene tra loro. Un esempio potrebbe essere gonna marrone e camicetta o t-shirt color rosa salmone. Il tutto abbinato ad un paio di sneakers o a dei classici anfibi.

Marrone e nero

Da non perdere, preferibilmente in inverno, il mix tra marrone e nero, che saprà sempre unire eleganza e casual. Uno stile che si potrà ricreare semplicemente abbinando pantaloni neri ad una blusa marrone oppure al contrario.

Il marrone, infatti è un bel colore anche per jeans e pantaloni. Tra questi, bellissimi i Levi’s jeans bootcut a circa 100 euro. Per chi vuole spendere meno perfetti quelli di Bershka a circa 30 euro.

Marrone e beige

Per il look più raffinato di sempre si consiglia di mixare il marrone e il beige. Bellissimo e di classe, un modo di vestire che ci farà ricevere i complimenti da moltissime persone. Una maglia dolcevita o una camicetta beige insieme ad una gonna marrone oppure a dei pantaloni palazzo.

Molto interessante la gonna a campana di Mango venduta a meno di 30 euro oppure quella della Dickies marrone scuro a circa 50 euro.

Borse

Chi non ama il marrone sui capi d’abbigliamento, però, non dovrà farsi scappare le borse di questa tonalità. Si potranno scegliere di marroni più o meno scuri a seconda delle proprie preferenze. Le borse marroni, in cuoio, per eccellenza sono le The Bridge, con prezzi che partono dai 150 euro circa a salire.

Molto bello anche il mini bucket di Massimo Dutti a circa 90 euro. Per le più sportive, che hanno bisogno di portarsi dietro il mondo, ottima la Longchamp La Pliage a poco più di 100 euro. Quindi, scopriamo come abbinare il marrone in primavera non solamente con i capi di abbigliamento ma anche con le borse.