5 look primaverili a fiori da indossare come Paola Turani e dimostrare 10 anni di meno

5 look primaverili a fiori da indossare come Paola Turani-Dal profilo Instagram paolaturani

La primavera è la stagione perfetta per scegliere tessuti floreali da indossare in occasioni casual o formali. Perfetti i consigli della modella Paola Turani.

Primavera fa rima con fiori e colori. La natura si risveglia e ci si avvia verso l’estate. Senza correre troppo, però sono proprio i mesi tra aprile e giugno quelli che sanno regalarci colori favolosi. Fiori sugli alberi, fiori nei vasi ma anche fiori su vestiti e abbigliamento. Parte da Instagram il trend floreale che porta la fantasia più primaverile su tutte per le strade. Sono molte le influencer che hanno creato contenuti segnalando ai loro followers le tendenze più innovative in fatto di fiori.

Tra tutte la modella Paola Turani che, frequentemente, ama esporre sui social network i suoi outfit. Anche in questo caso, in un reel pubblicato recentemente ci ha deliziati con 4 diversi abbinamenti floreali super azzeccati. Ma come abbina Paola Turani vestiti e borse floreali? Oltre a queste 4 idee se ne illustrerà anche un’altra.

5 look primaverili a fiori sia con pantaloni che con vestiti

Nel primo look la Turani indossa un meraviglioso vestitino floreale Zimmermann sui toni del bianco e del rosso. Ideale per la primavera per via delle sue maniche lunghe. Viene, poi, indossato con un paio di stivali texani sotto al ginocchio di colore bianco, rigorosamente senza calze.

A completare il tutto non può mancare la borsa. Lei indossa la meravigliosa Lady Dior dal colore chiaro. Per ricreare il look in maniera più low cost ottimi il vestito Guess Blumenprint da acquistare su Zalando a 105 euro, stivali texani bianchi di Stradivarius a 66 euro e borsa Gaelle Paris a meno di 150 euro.

Look 2

Il secondo abbinamento dell’influencer è molto giovanile ed è completamente di Zara. Il colore predominante è il rosa, dagli shorts alle righe della camicia. Il maglioncino color panna dà un tocco di classe ulteriore aumentato anche dalla micro borsa Dior e dalle Adidas Gazelle rosa. Anche in questo caso si potrà sostituire alla costosissima borsa Dior un’alternativa low cost. Molto interessante la Coccinelle Beat flower print a 110 euro.

L’elegante abito del terzo abbinamento

Con il terzo look Paola Turani alza l’asticella dell’eleganza optando per un mini abito verde con chiusura a portafoglio e sandali Casadei lillà. Non manca l’alternativa meno costosa con i sandali proposti da Zara a meno di 50 euro.

Look 4

Il quarto abbinamento vede protagonista assoluto un favoloso vestito corto azzurro e arricchito con fiori. Le scarpe scelte sono sempre i texani bianchi e borsa Gucci Marmont rosa. Anche qui, poi, si potrà sostituire la Gucci con, ad esempio, una Pinko a 345 euro.

E con i pantaloni?

Chi ai vestiti preferisce i pantaloni potrà optare per pantaloni floreali abbinati ad una maglia dolcevita in cotone nero o bianco a seconda delle proprie preferenze. Tra i pantaloni ottimi i Pepe Jeans floreali a circa 56 euro, da abbinare ad una semplice maglia in cotone e, magari, ad un blazer oversize scuro.

Come borsa sbizzarriamoci tra quelle floreali e le tinta unita. Ecco 5 look primaverili a fiori con vestiti e pantaloni da indossare come la famosa influencer.