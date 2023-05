Pantaloni cargo: indossiamoli in questo modo per essere impeccabili in primavera ed estate

I pantaloni della primavera sono comodi e perfetti per ogni occasione. Parole d’ordine praticità e vita alta per slanciare la figura e sembrare molto più alte.

Hanno da tempo sostituito i jeans classici e, soprattutto, gli skinny. Non solamente pantaloni palazzo ma anche pantaloni cargo da utilizzare durante il giorno ma anche la sera e, soprattutto, a tutte le età. Chi ai vestitini floreali preferisce i pantaloni potrá optare per i cargo ma anche per quelli a vita alta disponibili in diversi materiali e, soprattutto, a prezzi diversi. Ma, quindi, come si possono indossare questi pantaloni dal mattino alla sera? Potremmo optare per abbinamenti più o meno formali a seconda della nostra preferenza.

Pantaloni cargo: indossiamoli in questo modo

I pantaloni cargo sono caratterizzati da vita media o bassa e, soprattutto, grandi tasconi laterali. Le tasche possono essere due ma anche di più a seconda del modello. Per quanto riguarda il materiale oltre al classico jeans possiamo sceglierli anche in raso. I colori sono vari, molto di moda anche quelli bianchi, rosa o argento. Potranno essere abbinati a t-shirt classiche o a camicette più eleganti per creare un interessante contrasto. Ottimi anche indossati con un dolcevita nelle giornate più fresche o per la sera. Le più giovani, poi, potranno indossarli la sera con un crop top o con un top a fascia o una classica canotta.

I pantaloni cargo, poi, saranno perfetti indossati con un blazer oversize e un paio di anfibi. Oltre agli anfibi anche classiche sneakers o, per le più audaci, un bel tacco. Per l’acquisto di cargo particolari ci si potrá rivolgere a Zara che li propone in satin o argento a circa 60 euro, sempre in satin li si potrà scegliere in color lillá a circa 40 euro. Molto particolari e davvero interessanti sono i cargo rosa con grandi tasche a forma di cuore sempre di Zara a circa 46 euro.

Vita alta

Tra i jeans più ambiti troviamo, poi, quelli a vita alta. Sono pantaloni perfetti per la maggior parte delle fisicità perchè riescono a far risaltare il punto vita celando qualche difetto. I più classici quelli della Levi’s con gamba ampia a circa 63 euro su Zalando. Da non farsi scappare, poi, quelli di Uniqlo in colore nero scontati da 50 a circa 20 euro. Potranno essere abbinati a tutto, dai crop top alle camice più eleganti. Ideali con un impermeabile ma anche per i blazer oversize e meno abbondanti. Per le calzature dalle sneakers alle ballerine passando per gli anfibi saranno tutte ideali con questa tipologia di jeans. Quindi, pantaloni cargo: indossiamoli in questo modo ma scegliamo anche quelli a vita alta.