I capelli appena tagliati e perfettamente in piega fanno sentire sempre tutti assolutamente in ordine. Una volta uscita dal parrucchiere, la gran parte delle persone spera che quella sensazione di ordine e perfezione duri più a lungo possibile. Purtroppo, però, dopo pochi giorni bisogna provvedere da sé alla cura dei propri capelli, piega compresa!

Ma non bisogna cadere nella sconforto, perché le tendenze in fatto di capelli sono tante e tutte abbastanza semplici da replicare. In questa guida scopriamo 8 modi di tagliare e acconciare i capelli per sembrare fuoriclasse della moda nel 2021. Queste tendenze arrivano, infatti, direttamente dalle passerelle di quest’anno e sono una più formidabile dell’altra.

Quali sono i nuovi trend della stagione

Le nuove tendenze si dividono tra tagli grintosi e particolari, colorazioni eccentriche e utilizzo dei giusti accessori. Proprio questi ultimi sono la vera rivoluzione dell’autunno-inverno 2021, anche per i capelli.

Se questi sono 5 gioielli super trendy che valorizzano donne di ogni età, quelli che seguono sono la vera ricchezza in fatto di capelli. La moda di oggi vuole attenzione non solo su taglio e colorazione, ma anche su tutta l’eleganza degli accessori per capelli.

Scopriamo 8 modi di tagliare e acconciare i capelli per sembrare fuoriclasse della moda

Partendo proprio dai tagli, i due trend principali sono il taglio shag per i capelli medi e il buzz cut per quelli super corti.

Quest’ultimo è un taglio di origine militare veramente molto estremo, che funziona benissimo su visi lunghi e spigolosi. Questi capelli quasi rasati tendono ad arrotondare il viso.

Il taglio shag arriva dal passato ed è super vintage. Si tratta di scalature leggere, completate da frangia e perfette per dare volume ai capelli medio lunghi. Questo taglio serve invece a volumizzare i capelli fini ed è perfetto per donne di qualunque età.

Come dare il giusto sprint ai capelli con gli accessori

Chi proprio non riesce a pensare di colorare i capelli di rosso mogano o di rosa deve assolutamente puntare sugli accessori. Fra i più glam:

fermaglio piatto in metallo color oro, da applicare su una coda bassa;

frontino voluminoso e imbottito per capelli cortissimi o super lunghi;

fiocco di velluto lungo da lasciar cadere sulla coda bassa;

fermagli colorati da portare sovrapposti;

spille color oro da inserire in chignon o code;

applicazioni gioiello floreali da applicare nei capelli semi-raccolti.

Approfondimento

E, per capelli perfettamente in piega ma sani, ecco come preparare a casa uno spray termo protettore che li protegge dal calore del phon.