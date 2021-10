Come chi segue all’oroscopo cinese sa bene, questa tradizione astrologica si basa su un calendario diverso rispetto al nostro e cioè quello lunare. Ci troviamo nell’anno del Bue di Metallo Yin, che è cominciato il 12 febbraio 2021 e finirà con l’arrivo del Capodanno Cinese, che si terrà in data 1 febbraio 2022.

In questo momento stiamo per entrare nel nono mese lunare, che recherà con sé numerose novità. In particolare ci saranno imminenti brutte notizie in campo sentimentale per questo segno zodiacale cinese.

Stiamo parlando del segno più auspicabile sotto cui nascere per lo zodiaco cinese e cioè il Drago. Chi appartiene a questo segno? Tutti quanti coloro che sono nati in uno di questi periodi:

23 gennaio, 1928 – 9 febbraio, 1929

8 febbraio, 1940 – 26 gennaio, 1941

27 gennaio, 1952 – 13 febbraio, 1953

13 febbraio, 1964 – 1º febbraio, 1965

31 gennaio, 1976 – 17 febbraio, 1977

17 febbraio, 1988 – 5 febbraio, 1989

5 febbraio, 2000 – 23 gennaio, 2001

23 gennaio, 2012 – 9 febbraio, 2013

Con il venturo Capodanno Cinese avrà inizio un anno del Drago. Come sempre, a dodici anni lunari di distanza dall’ultimo. Coloro che nasceranno a partire dal 1 febbraio 2022 fino al 22 gennaio 2023 apparterranno dunque a questo segno zodiacale.

Per avere maggiori informazioni sull’oroscopo cinese, si consiglia di consultare anche “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese”.

Imminenti brutte notizie in campo sentimentale per questo segno zodiacale cinese

A partire da questa data, i nati sotto il segno del Drago potrebbero assistere alla fine della propria relazione sentimentale. Ciò varrà in particolar modo se era già instabile da tempo. Se la relazione sopravvivrà, sarà importante non concentrarsi troppo sul lavoro, che costituisce comunque un’importante valvola di sfogo.

Per risolvere i conflitti in corso ed evitare la fine della relazione, i Draghi dovranno concentrarsi non solo sul lavoro, ma anche sullo sviluppo personale. In questo modo, riusciranno anche a trarre vantaggio da una situazione potenzialmente spiacevole, dalla quale usciranno anzi rafforzati. Come spesso accade, a fare la differenza non è solo quello che succede, ma anche il modo in cui si reagisce alle situazioni che si vivono. Questa situazione durerà fino al termine del nono mese lunare e cioè al giorno 4 novembre.

