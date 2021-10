L’autunno è un periodo perfetto per scoprire le perle dell’entroterra italiano. Anche se le scelte più ovvie sono quelle mete più turistiche, come ad esempio le Langhe, c’è molto altro da scoprire. Quindi se si volesse provare a vedere qualcosa di meno noto ma altrettanto d’impatto, ecco subito un consiglio da annotare. Questo borgo poco frequentato è considerato la Pompei medievale ed è perfetto per una gita ad ottobre. Vediamo insieme dove si trova questo luogo molto particolare e perché vale la pena fermarsi almeno mezza giornata.

Stiamo parlando di Candelo, cittadina situata in provincia di Biella. Questa attrazione turistica piemontese è però nota ai più con il nome di “ricetto di Candelo”. Questo soprannome particolare è dovuto alla presenza di un’architettura particolare chiamata proprio “ricetto”. Si tratta di un ampio deposito dove all’epoca i nobili accumulavano vettovaglie di vario genere. Proprio per questo era il luogo in cui tutta la popolazione si nascondeva in caso di assedio dall’esterno. Altri edifici simili sono presenti in Italia e in Europa, ma questo è forse quello meglio conservato. Ha una forma pentagonale ed è composto da varie cellule, ovvero piccole abitazioni, e da rue (francesizzazione che significa semplicemente “strade”).

La sua aura magica e antica ha colpito anche chi pratica rievocazioni storiche. Se si è fortunati si potrebbe incappare in qualche evento del genere e passare una giornata indimenticabile fra musica medievale e gente in costume. Se invece si ha tempo di programmare questa piccola toccata e fuga, ci si può mettere in contatto con la Pro Loco che organizza visite guidate, ma anche laboratori per i più piccoli.

Cosa vedere nelle immediate vicinanze

Dato che la visita generalmente non occupa più di una giornata, ecco qui un piccolo itinerario da seguire per scoprire le bellezze di questa zona. Essendo ad appena 10 minuti di macchina, consigliamo di visitare Biella stessa. Questa città ha conservato una parte medievale dato che in antichità era spesso contesa per una sua importante peculiarità, la produzione della lana. Il suo centro storico infatti offre dei meravigliosi esempi di palazzi nobiliari e di chiese di stile romanico. Ma anche la parte moderna ha il suo fascino. Se invece volessimo visitare un posto più particolare consigliamo di dirigerci verso la vicina Oropa, dove si può ammirare il famoso santuario dedicato alla Madonna Nera.

Approfondimento

