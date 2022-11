Favoloso questo piatto unico da preparare per pranzo con melanzane e cavolfiori oltre a formaggio

Tra i piatti più apprezzati della cucina mediterranea troviamo, quasi sicuramente, quelli completi. Quando con un solo piatto si riesce a fare il pieno di elementi benefici per la salute si dimezzano anche tempi e fatica. Ricaricarsi con vitamine, proteine facendo anche il pieno di gusto è, infatti, uno degli obiettivi di coloro che amano stare ai fornelli. Tra i secondi pieni di sapore va citata la faraona abbinata a diverse tipologie di ortaggi come cavolfiori e carote. Oltre a questo, poi, la pasta con le sarde è ideale per chi cerca il sapore del mare anche in pieno inverno. Tra i piatti unici oggi si andrà alla scoperta dell’unione tra cavolfiori, melanzane, peperoni e formaggio tipo groviera. Favoloso questo piatto unico da preparare per pranzo anche se si ha poco tempo.

Ingredienti per 5 persone

2 melanzane;

1 cavolfiore grande;

1 peperone giallo;

100 g di groviera;

1 mozzarella;

olio EVO, quanto basta;

olio di semi di girasole, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Favoloso questo piatto unico da preparare per pranzo con ortaggi e formaggio

Come per tutte le ricette che hanno come protagonisti degli ortaggi sarà necessario lavarli accuratamente prima di iniziare la preparazione. Le melanzane bisognerà lasciarle circa mezz’ora in acqua per eliminare il liquido amaro al loro interno. Per farlo non sarà necessario sbucciarle, ma solamente tagliarle a fette e sistemarle in acqua e sale. Nel frattempo occuparsi del peperone e dei cavolfiori. Il peperone potrà essere fatto scaldare in una pentola antiaderente con un filo di olio EVO mentre i cavolfiori potranno essere bolliti in acqua leggermente salata. I peperoni, poi, andranno tagliati a listarelle e lasciati ancora cuocere qualche minuto. Suddividere il cavolfiore in diverse parti e tagliare il formaggio e la mozzarella a fette.

Le melanzane, dopo essere state scolate, poi, dovranno essere fritte in olio di semi di girasole. Una volta pronte si consiglia di assorbire con della carta l’olio in eccesso prima di proseguire nella preparazione. Prendere le melanzane e disporle all’interno di una pirofila alternandole con le fette di peperone, il formaggio groviera, la mozzarella e i cavolfiori. In alternativa si potranno anche sistemare le fette di formaggio sugli ortaggi. In questo modo ci si ritroverà una ricetta arricchita di formaggio fuso proprio sule verdure. Accendere il forno e farlo preriscaldare a 160 gradi prima di infilare la pirofila al suo interno. Intanto salare e pepare a piacimento e mettere a scaldare per circa venti minuti. Servire e consumare ben caldo per non perdersi il meglio da questa ricetta.