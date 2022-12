Abbiamo bisogno dei dolci last minute per un pranzo a tema natalizio? Ecco le ricette perfette

Dolci last minute per un pranzo a tema natalizio-proiezionidiborsa.it

A Natale i dolci sono d’obbligo. Non c’è bisogno di andare nel panico per la ricetta perfetta, perché è proprio davanti ai nostri occhi seguendo la sequenza di questi semplici passaggi e utilizzando questi ingredienti.

Il Natale è ormai alle porte. Come di consueto ci si riunisce tra famigliari e amici per passare tutti insieme le festività e ciò che bisognerà fare è preparare tante cose buone da consumare. Dai primi piatti ai secondi agli antipasti, fino ad arrivare ai dolci. Proprio per questo vediamo come preparare dei dolci natalizi molto semplici da riprodurre.

Ingredienti

Per fare circa 30 biscotti ci serviranno:

65 g di burro ammorbidito;

75 g di zucchero di canna;

75 g di miele;

1 tuorlo;

200 g di farina;

q.b. di zenzero, cannella, noce moscata e bicarbonato.

Con questi ingredienti faremo la pasta dei biscotti. Per guarnire, invece utilizzeremo 150 g di pasta di zucchero bianca e 150 g di pasta di zucchero rossa. Servirà anche la gelatina alimentare.

Se abbiamo bisogno dei dolci last minute per un pranzo di Natale queste sono le ricette perfette

Il primo passaggio da fare è andare ad unire il burro insieme allo zucchero. Successivamente aggiungiamo anche il miele e il tuorlo. Adesso possiamo mettere il bicarbonato e aggiungere la cannella e la noce moscata, che serviranno come spezie per profumare l’impasto. Lavoriamo l’impasto fino a quando non sarà omogeneo, successivamente lo lasciamo riposare in frigo per circa un’ora. Passato questo tempo andiamo a stendere l’impasto non troppo sottile. Ci serviranno delle formine di Natale, che possiamo tranquillamente trovare nei negozi in questo periodo. Ritagliamo l’impasto con le formine e siamo a metà dell’opera. Inforniamo i biscotti a 180 gradi, in forno già caldo, per circa 15 minuti.

Come guarnire i biscotti di Natale

Aspettiamo che i biscotti si raffreddino. Successivamente stendiamo la pasta di zucchero sui biscotti, in modo da far prendere la forma che abbiamo creato. Con la gelatina alimentare si attaccheranno. Possiamo anche creare delle decorazioni natalizie senza la pasta di zucchero, a seconda dei nostri gusti.

Altre idee

In alternativa ai classici biscotti, potremmo creare altre ricette gustose che sicuramente faranno un bel figurone. In questi casi o prepariamo una classica torta, ad esempio con i Pan di Stelle, facendo decorazioni natalizie, oppure potremmo fare qualcosa di più originale. Un esempio può essere il french toast fatto con il pandoro. Capita che nelle feste riceviamo tanti pandori e non sappiamo cosa farci. In questo caso ci serviranno:

500 g di pandoro;

100 g di latte;

1 pizzico di cannella;

3 uova;

50 g di burro;

crema di nocciole.

Tagliamo a fettine il pandoro. In una ciotola mettiamo le uova insieme al latte e mescoliamo. Mettiamo anche la cannella, ma se non la si preferisce possiamo anche farne a meno. Una noce di burro in padella e via: bagnamo il panettone nell’uovo con il latte e mettiamo subito in padella. Non appena si sarà rosolato da un lato, cuciniamo anche dall’altro. Quando sarà pronto disponiamo su un piatto e guarniamo con un po’ di crema di nocciole. Se abbiamo bisogno dei dolci last minute per un pranzo di Natale potremmo provare questi che sono veramente molto buoni.